El primer ministro danés confirma que la OTAN se disolverá si Estados Unidos decide tomar el control de Groenlandia

Copenhague, VIVA – Primer ministro Dinamarca Mette Frederiksen advertir ese intento Estados Unidos de América hacerse cargo Tierra Verde Supondría una grave amenaza para la continuidad de la alianza militar. OTAN.

Esta firme declaración se hizo tras el renovado llamamiento a la fuerza del presidente estadounidense Donald. Triunfo para que esta isla estratégica en la región ártica esté bajo el control de Washington. Las tensiones aumentaron tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela el fin de semana.

En una operación a medianoche en Caracas, las fuerzas estadounidenses arrestaron al presidente Nicolás Maduro y su esposa, una medida que conmocionó a la comunidad internacional y provocó una preocupación generalizada en Europa.

En Dinamarca y Groenlandia –territorios semiautónomos bajo el Reino de Dinamarca y parte de la OTAN– la operación generó serias alarmas. El gobierno local evalúa que las acciones de Washington podrían crear un precedente peligroso para la estabilidad de la alianza occidental.

Frederiksen junto con el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, condenaron públicamente las declaraciones del presidente Trump sobre Groenlandia y advirtieron del desastroso impacto que podrían tener.

Varios líderes europeos también expresaron su solidaridad con Dinamarca y Groenlandia en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

«Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país miembro de la OTAN, entonces todo se detendrá», dijo Frederiksen a la televisión danesa TV2, el lunes 6 de enero de 2026. «Eso significaría el fin de la OTAN y el colapso del sistema de seguridad que nos ha protegido desde el final de la Segunda Guerra Mundial», añadió.

Trump insiste

Previamente, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, reiteró su afirmación de que Groenlandia debería pasar a formar parte de Estados Unidos, aunque el gobierno danés rechazó enérgicamente esta afirmación y llamó a Washington a detener comportamientos que consideraba amenazantes a sus aliados.

Trump hizo esta declaración el domingo 4 de enero de 2026, mientras hablaba con periodistas a bordo del Air Force One de camino a Washington. Trump calificó a Groenlandia como importante para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

«Necesitamos a Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no podrá hacerlo», dijo Trump, según informó CNA el lunes.

También afirmó que la cuestión de Groenlandia se volvería a discutir en un futuro próximo. «Estaremos preocupados por Groenlandia dentro de unos dos meses… hablemos de Groenlandia dentro de 20 días», dijo.