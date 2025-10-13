El primer ministro da la bienvenida al alto el fuego en Gaza y dice que la India respalda los esfuerzos de paz del presidente Trump







El primer ministro Narendra Modi acogió con satisfacción el lunes la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás durante más de dos años, describiéndolo como un tributo a la valentía de sus familias, los esfuerzos de paz del presidente estadounidense Donald Trump y la determinación del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Acogemos con satisfacción la liberación de todos los rehenes después de más de dos años de cautiverio. Su libertad es un tributo a la valentía de sus familias, los inquebrantables esfuerzos de paz del presidente Trump y la firme determinación del primer ministro Netanyahu. Apoyamos el sincero presidente Trump… – Narendra Modi (@narendramodi) 13 de octubre de 2025

India ha expresado su apoyo a los esfuerzos del presidente Trump para lograr una paz duradera en Medio Oriente.

«Damos la bienvenida a la liberación de todos los rehenes después de más de dos años de cautiverio. Su libertad es un tributo a la valentía de sus familias, los inquebrantables esfuerzos de paz de Presidente Trump y la firme determinación del Primer Ministro Netanyahu. Apoyamos los sinceros esfuerzos del presidente Trump para llevar la paz a la región”, dijo el primer ministro Modi en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

El 4 de octubre, el primer ministro Modi declaró que la India seguiría apoyando todos los esfuerzos destinados a lograr una paz justa y duradera.

“Damos la bienvenida al liderazgo del presidente Trump como esfuerzos de paz en Gaza lograr avances decisivos. Los indicios de la liberación de rehenes marcan un importante paso adelante. India seguirá apoyando firmemente todos los esfuerzos hacia una paz justa y duradera”, había dicho.

Los 20 rehenes vivos fueron liberados por Hamás el lunes temprano como parte del plan de paz de Gaza.

Siete rehenes ya habían sido transferidos a la Cruz Roja antes de la liberación de los 13 restantes. Los rehenes liberados incluyen a Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio, Gali, Ziv. Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor y Guy Gilboa-Dallal.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que los 13 rehenes restantes fueron liberados por Hamas y estaban siendo escoltados de regreso a Israel por personal de las FDI y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) después de ser entregados a la Cruz Roja en Khan Younis, en el sur de Gaza.

El lunes marcó el final formal de la guerra de dos años que comenzó el 7 de octubre de 2023, tras los ataques de Hamás que se cobraron más de 1.200 vidas israelíes y resultaron en el secuestro de 251 personas.

Durante una sesión histórica del parlamento israelí, la Knesset, Netanyahu nominó a Trump para el Premio Israel, llamándolo “el mejor amigo que Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca” y elogió su papel en la mediación del alto el fuego, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, la reubicación de la embajada de Estados Unidos y el apoyo a la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

(Con entradas ANI)









Fuente