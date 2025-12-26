El primer ministro australiano anuncia premios a la valentía para los héroes del ataque terrorista en Bondi Beach







primer ministro australiano Antonio Albanese anunció planes el jueves para un premio nacional a la valentía para reconocer a los civiles y socorristas que actuaron rápidamente durante el ataque terrorista antisemita que dejó 15 muertos y ha arrojado una pesada sombra sobre la temporada navideña del país.

Albanese dijo que planea establecer un sistema de honores especiales para aquellos que se pusieron en peligro para ayudar durante el ataque a una celebración de Hanukkah en la playa, como Ahmed al Ahmed, un musulmán sirio-australiano que desarmó a uno de los agresores antes de ser herido.

Los honores propuestos reconocerían a aquellos que sean nominados y recomendados por su valentía o premios meritorios según el actual sistema australiano de premios y honores por sus acciones durante y después del ataque.

Sajid Akram, asesinado por la policía durante el ataque del 14 de diciembre, y su hijo Naveed Akram, de 24 años, están acusados ​​de perpetrar La peor masacre de Australia desde 1996.

