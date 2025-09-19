El primer ministro Albania adoptó al primer ministro de IA en el mundo para erradicar la corrupción

VIVA – Albania ha realizado un nuevo avance en la etapa global señalando el sistema BOT inteligencia artificial o AIconocido como Diella, como ministro e incluido en las filas del gabinete gubernamental.

Tenga en cuenta que este no es un ministro de IA, sino el Ministro de AI. Ahora se desempeña como el «Ministro de Adquisición Pública» Albania, lo que lo convierte en el primer sistema de IA en el mundo que tiene el papel del gobierno a nivel del gabinete.

El primer ministro albanés, Edi Rama, anunció el nombramiento de Diella, Ministro AI, quien será responsable de llevar a cabo proyectos de financiación pública y erradicar la corrupción en las licitaciones públicas.

Diella, cuyo nombre significa «sol» en albanés, es miembro del gabinete que no está físicamente presente pero ha sido creado virtualmente a partir de inteligencia artificial desarrollada por la Agencia Nacional para la Comunidad de Información (AKSHI).

Diella, ministra en Albania de la inteligencia artificial de AI para erradicar la corrupción

Rama dijo que Diella ayudaría a garantizar que «las ofertas públicas estén 100% libres de corrupción».

Diella se lanzó a principios de este año como asistente virtual en la plataforma de servicio público e-Albanian, donde su papel está guiando a los ciudadanos a través de procesos burocráticos, publicando documentos estampados digitales y simplificando el acceso a casi mil servicios en línea, mientras usa trajes albaneses tradicionales albaneses.

En solo unos meses, Diella se convirtió en una parte inseparable del gobierno diario, procesando decenas de miles de solicitudes.

Ahora, su responsabilidad se ha expandido dramáticamente. Como ministro de adquisición de bienes/servicios gubernamentales, Diella tiene la tarea de supervisar la licitación del gobierno, asegurando que los contratos se asignen de manera eficiente, transparente y libre de sesgos humanos.

«Trabajamos con un equipo brillante, que no solo proviene de Albania sino también a nivel internacional, para producir el primer modelo de IA completo en contratación pública», dijo el primer ministro dijo BBC.

«No solo borraremos todas las influencias potenciales en las subastas públicas, sino que también haremos que el proceso sea mucho más rápido, mucho más eficiente y totalmente responsable».

La controversia del Ministro de AI

El nombramiento de Diella no está exento de controversia. Los críticos cuestionaron la legitimidad constitucional de la autoridad de los ministros al sistema de IA.

Los políticos de la oposición argumentan que la gobernanza requiere responsabilidad, algo que no puede ser proporcionado por el algoritmo. Los expertos en anti -corrupción también han registrado la implementación potencial de la IA para minimizar la corrupción.

«La IA sigue siendo una herramienta nueva, pero si se programa correctamente, cuando envía una oferta en línea, puede ver clara y cerca si una empresa cumple con los requisitos y criterios», dijo el Dr. Andi Hoxhaj del King’s College London, especialista en Balcanes Occidentales, corrupción y supremacía de derecho.

Se sabe que la corrupción sigue siendo un problema importante en el país de los Balcanes Occidentales desde la caída del régimen comunista en 1990.