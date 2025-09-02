El primer ministro Ahmed al-Rahawi mató en huelga israelí; Yemenis lloran







Centenares de Yemení En la ciudad capital de Sanaa, lloró el lunes la pérdida del primer ministro Houthi Ahmed Al-Rahawi, quien fue asesinado el jueves junto con varios ministros y funcionarios del gobierno por una huelga israelí.

Los asistentes se reunieron para el funeral de los funcionarios hutíes, celebrados en la mezquita de Shaab y transmitida por Al-Masirah TV, un canal de noticias satélite controlado por Houthi. Se vieron multitudes cantadas contra Israel y los Estados Unidos mientras lloraban las muertes.

Tormenta de las fuerzas de tormenta Flotilla a España

Una flotilla se dirigió a Gaza Desde Barcelona con ayuda bajo mucha fanfarria se vio obligado a regresar a puerto después de que una tormenta golpeó partes de España durante la noche. La flotilla Global Sumud que consta de alrededor de 20 barcos con participantes de 44 países eligió regresar y retrasar su partida para «priorizar la seguridad».

