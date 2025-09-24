El primer juicio de divorcio, Tasya Farasya solo exigió la vida de RP100 de Ahmad Assegaf

VIVA – Divorcio de pares de influencers Tasya farasya Y Ahmad assegaf Entrando en una nueva fase. Ambos asistieron al primer juicio de divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 24 de septiembre de 2025. En el juicio, se reveló que los hechos sorpresa de que Tasya solo presentaba una vida de RP100 por mes de Ahmad para sus dos hijos.

La decisión ciertamente atrae la atención pública, considerando que el número está lejos de ser la palabra digna de satisfacer las necesidades de los niños. Pero según el abogado de Tasya, el nominal fue intencional para enfatizar que el cliente nunca había recibido una vida adecuada desde el comienzo del matrimonio. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

El abogado de Tasya, Riphat Senikara, enfatizó que la razón principal por la que Tasya presentó una demanda por divorcio no se debió al tema de una tercera persona, sino la supuesta malversación de fondos de la compañía que involucraba a Ahmad Assegaf. El valor que se dice que alcanza miles de millones de rupias hace que Tasya se sienta muy traicionado.

«Tasya también sintió que no tenía una vida espiritual adecuada hasta ahora, y en la supuesta malversación de fondos hemos presentado un esfuerzo legal para presentar una citación a Ahmad Assegaf», explicó Riphat al equipo de medios citado desde Instagram @Rumpi_Gosip el miércoles 24 de septiembre de 2025.

En el punto de demanda, la solicitud RP100 se considera un símbolo de la responsabilidad de un padre, aunque el valor es muy pequeño.

«Nuestra demanda presentamos un valor de Rp100, porque teniendo en cuenta que Tasya no hay vida (factible) durante el matrimonio para que nos sometamos como una forma de responsabilidad por la asistencia de su esposo a sus hijos por valor de Rp100», dijo el abogado de Tasya.

Para obtener información, Tasya Farasya registró oficialmente una demanda de divorcio contra Ahmad Assegaf el 12 de septiembre de 2025. La pareja había estado casada desde 2018 y había sido bendecida con dos hijos, a saber, Maryam Eliza Khair Assegaf y Hasan Isa Assegaf.