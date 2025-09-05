El primer escuadrón de entrenamiento de la Marina de la India concluye la visita de Seychelles







El primer escuadrón de entrenamiento (1TS) del Marina indiaCompuesto por Ins Tir, Ins Shardul e ICGS Sarathi, partió de Port Victoria, Seychelles, el jueves después de completar una visita de cuatro días como parte de su despliegue de capacitación de largo alcance. La llamada de puerto contó con intercambios profesionales, actividades de capacitación e interacciones culturales destinadas a profundizar la cooperación de defensa de India -Seychelles.

El capitán de alto nivel 1TS, Tijo K Joseph, junto con los oficiales al mando de INS Shardul e ICGS Sarathi, llamó al ministro de Asuntos Exteriores de Seychelles, Sylvestre Radegonde y al jefe de las Fuerzas de Defensa, Mayor Michael Rosette. Las discusiones se centraron en el fortalecimiento de la colaboración militar y la mejora de la asociación marítima bilateral.

A una recepción de cubierta a bordo de 1 TTS, asistieron el liderazgo de la Fuerza de Defensa de Seychelles (SDF), la diáspora india y los diplomáticos. La mayor generación Rosette reconoció el papel de la India en la seguridad marítima regional y reafirmó el compromiso de Seychelles con los lazos más cercanos.

La visita también contó con el alcance comunitario, incluidos los controles de distribución de suministros y la salud en una casa de ancianos en Point Larue, sesiones de yoga con locales, una presentación de la banda en la Torre Victoria Town Clock y un partido de fútbol amigable entre el personal de Indian y Seychelles. Se realizó capacitación cruzada en armas pequeñas y extinción de incendios para el personal de SDF, mientras que los alumnos indios visitaron la base de la Guardia Costera de Seychelles y Marítimo Centro de capacitación y apoyo. También se llevaron a cabo intercambios profesionales con el barco de la Armada española Esps Navarra.

El despliegue subrayó el compromiso de la Armada de la India con la asociación regional bajo la visión de Mahasagar (avance mutuo y holístico de seguridad y crecimiento en todas las regiones).

atoptions = {`key`:` d0ddb8ef8f1a62a8cdd22fac27fc5ea7`, `format`:` iframe`, `altura`: 90,` width`: 728, `params`:}};





Fuente