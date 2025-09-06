Yakarta, Viva – Equipo nacional marroquí se convirtió oficialmente en el primer representante africano en garantizar boletos para 2026 Copa del Mundo En los Estados Unidos, Canadá y México. La certeza se obtuvo después de que el escuadrón de Walid Rugragui destruyó a Níger con un puntaje de deslizamiento de tierra de 5-0 en el partido del Grupo E de la zona africana 2026 en el Príncipe Moulay Abdellah Stadium, Rabat, el sábado 6 de septiembre de 2026 de la madera de la mañana.

La victoria marroquí fue sacudida por Ishmael Saibari (2 goles, Job, Hamza, Hamza y Ouunai. Los resultados hicieron que el sólido Athlass en la parte superior de la cláusula de grupo E con una colección de 18 puntos de la homicidia de seis.

Con los dos partidos restantes, los puntos marroquíes ya no son posibles para ser superados por los competidores.

A pesar de confirmar el boleto, Marruecos todavía está programado para enfrentar a Zambia y al Congo en el partido de clasificación restante. Mientras tanto, Níger, quien ahora ocupa el cuarto lugar, la clasificación del Grupo E con seis puntos todavía tiene la oportunidad de calificar a través de la segunda mejor ruta de clasificación, antes de que tengan que competir en la segunda ronda e play-offs entre confederación.

Aparición marroquí en la Copa Mundial

La Copa Mundial 2026 será la séptima aparición del marroquí en el fútbol mundial más prestigioso. Anteriormente, Lion Atlas apareció en las ediciones de 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022.

En la última edición en Qatar 2022, Marruecos registró la historia al calificar a las semifinales y poner fin al torneo en cuarto lugar, el mejor logro para el equipo africano a lo largo de la historia de la Copa Mundial.

Con el éxito de Marruecos, hasta ahora ha habido 17 países que aseguran un lugar en la Copa Mundial 2026.

Lista de 17 equipos que se han clasificado para la Copa Mundial 2026

1. Canadá

2. México

3. Estados Unidos

4. Japón

5. Nueva Zelanda

6. Irán

7. Argentina

8. Uzbekistán

9. Corea del Sur

10. Jordan

11. Australia

12. Brasil

13. Ecuador

14. Uruguay

15. Colombia

16. Paraguay

17. Marruecos

El torneo de la Copa Mundial 2026 será la primera edición en utilizar el formato 48 del equipo participante, de modo que la oportunidad para que los países de diversas confederaciones funcionen aún más.