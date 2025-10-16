El primer día de TEI Expo 2025 obtiene 131 memorandos de entendimiento comerciales, estos son los productos de RI más atraídos por los compradores

Jacarta – El Ministerio de Comercio señaló que en el primer día de Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, se obtuvieron 131 memorandos de entendimiento (MoU) entre actores empresariales indonesios y compradores extranjeros. El valor alcanzó los 9,98 mil millones de dólares.

Ministro de Comercio (Ministro de Comercio) Budi Santoso dijo, producto-Los productos con más MoU incluyen el carbón, la inversión en energía azul, el oro, el biodiesel y los muebles. Según él, el valor de la transacción refleja el interés del mercado mundial por los productos indonesios.

«Eso significa, señor comprador Eché un vistazo a los productos indonesios y, de hecho, tienen una gran demanda. «Los representantes comerciales de Indonesia en el extranjero han trabajado bien y somos optimistas sobre su contribución a generar un impulso exportador para los productos indonesios, incluidos los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME)», dijo Budi en Tangerang, Banten, citado el jueves 17 de octubre de 2025.



Mipymes atendidas por Pertamina en la TEI Expo 2025.

Reveló que los representantes comerciales de Indonesia en los países acreditados habían contribuido a la introducción de productos indonesios a través de una serie de exploraciones comerciales que reunieron a actores empresariales y mipymes indonesios con compradores extranjeros.

El MoU elaborado hoy es un reflejo del interés de estos compradores. Después de firmar el MoU, el Ministerio de Comercio garantizará su realización como parte de los esfuerzos para fomentar las exportaciones. «Continuaremos monitoreándolo», dijo.

Como se sabe, a TEI 2025 asistieron 1.619 participantes y 8.045 compradores registrados de 130 países. Esta exposición se divide en tres zonas principales, a saber, alimentos y productos agrícolas, productos manufacturados y servicios y estilo de vida, con un objetivo de transacciones de 16.500 millones de dólares estadounidenses.

El año pasado, se dijo que esta exposición logró registrar la realización total de transacciones por valor de 22,73 mil millones de dólares estadounidenses o Rp. 370,88 billones. (Hormiga)