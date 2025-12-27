El primer coche volador entra oficialmente en la línea de producción

Jacarta – El desarrollo de la tecnología del transporte ha vuelto a registrar una nueva historia. Alef Aeronautics, una startup de Silicon Valley, Estados Unidos, anunció oficialmente su inicio producción coche volador El primer eléctrico del mundo diseñado para poder circular por carretera además de volar en vertical.

Este paso marca una transición importante de un concepto futurista a un producto real listo para entrar en la etapa de distribución inicial. Después de años de investigación, desarrollo y pruebasAlef se encuentra ahora en la fase más crucial: la fabricación de vehículos.

Alef modelo un coche volador

Citado VIVA de SlashGear Sábado 27 de diciembre de 2025, Alef Aeronáutica inicia el proceso productivo Modelo A en sus instalaciones de fabricación en California. Esta etapa inicial aún es limitada y las unidades de los vehículos se ensamblan manualmente para garantizar calidad, precisión y seguridad. Los primeros coches se utilizarán para pruebas adicionales antes de ser finalmente entregados a los consumidores.

El director general de Alef Aeronautics, Jim Dukhovny, afirmó que el inicio de la producción fue un logro importante para la empresa y la industria del transporte mundial. Según él, los coches voladores ya no son sólo una imaginación, sino una solución de movilidad del futuro que empieza a ser una realidad.

El Alef Modelo A es un vehículo totalmente eléctrico con un diseño único que permite un doble uso. En tierra, este vehículo puede circular como un coche normal y utiliza la infraestructura viaria existente. Sin embargo, cuando es necesario, el Modelo A es capaz de realizar despegues y aterrizajes verticales (VTOL) sin necesidad de una pista.

Técnicamente, el Modelo A está equipado con ocho hélices ocultas en la estructura de la carrocería. La cabina del vehículo puede girar al cambiar del modo de conducción al modo de vuelo, por lo que permanece estable y segura para los pasajeros. Este diseño también está diseñado para que el vehículo siga pareciendo un automóvil convencional cuando está en la carretera.

En modo terrestre, se afirma que el Alef Model A es capaz de cubrir una distancia de hasta unos 320 kilómetros. Mientras tanto, en modo avión, este vehículo puede recorrer aproximadamente 177 kilómetros. Todo el sistema de propulsión utiliza energía eléctrica, lo que lo hace más ecológico que los vehículos voladores convencionales que funcionan con combustibles fósiles.

Desde que se abrieron los pedidos anticipados, Alef Aeronautics ha recibido más de 3500 pedidos de varios países. El precio ofrecido por una unidad Alef Modelo A es de alrededor de 299.000 dólares estadounidenses o el equivalente a 5.000 millones de IDR.