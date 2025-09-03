El primer clip de ‘The Sun Rises On Us All’ de Cai Shangjun, presenta el primer clip

Variedad está revelando exclusivamente el primer clip de «El sol se levanta sobre todos nosotros«, La última película del director chino Cai Shangjun, por delante de su estreno mundial en competencia en el Festival de Cine de Venecia. El drama también tendrá su estreno en América del Norte en el Festival de Cine de Toronto y estreno asiático en el Festival Internacional de Cine de Busan.

El drama restringido está protagonizada por Xin Zhilei como Meiyun, una mujer cuya vida se volcó cuando se encuentra con su ex amante Baoshu (Zhang Songwen), quien fue a prisión por un crimen que cometió. Feng Shaofeng coprotagoniza el estudio emocional sobre la culpa y la posibilidad de perdón.

Cai, quien ganó el Silver Lion a Best Director en Venecia en 2011 para «People Mountain People Sea», explica en la declaración de su director que la película sigue a Meiyun durante un mes de agitación mientras evita deliberadamente giros dramáticos de la trama. Según el cineasta, la historia se centra en la existencia cotidiana y se desarrolla a través de «una lógica de percepciones y emociones».

«The Sun Rises on Us All» es producido por Guangzhou Mint Pictures y Guangzhou Zizai Media, con ventas internacionales manejadas por MK2 Films. El guión es de Han Nianjin, que marca su primer guión de largometrajes.

Xin Zhilei ganó prominencia en «CrossCurrent», que compitió en Berlín en 2016, y recientemente protagonizó «Blossomsoms Shanghai» de Wong Kar-wai. Zhang Songwen ganó el mejor actor de apoyo en los Premios de Manual de la película juvenil en 2018 por «The Shadow Play».

Las películas anteriores de CAI incluyen «The Red Town», que ganó el Premio Fipresci en Busan y «The Conformist», que se proyectó en Toronto. Su ganador de Venecia «People Mountain People Sea» también recibió honores en festivales en Nantes y en el Pacific Meridian International Film Festival.

Mira el clip aquí: