¡El primer avión de combate Rafale de Indonesia con éxito prueba de vuelo, lista para ser un nuevo flagelo en el cielo asiático!

Yakarta, Viva – Adquisición 42 avión de combate Rafale para la Fuerza Aérea continúa mostrando desarrollos significativos. Recientemente, la primera unidad de Rafale ordenada por Indonesia se sometió con éxito a una prueba de vuelo en la instalación Aviación DassaultBurdeos Limignac, Prancis Pada 19 de septiembre de 2025.

Leer también: Lanud Roesmin Nurjadin se prepara para dar la bienvenida al avión de combate de la Fuerza Aérea Rafale TNI



Las fotos que circulan en las redes sociales muestran el jet disparado en el cielo, se llenaron los dos asientos de la cabina, aunque aún se desconocía si los miembros Soy Está en él o el vuelo fue volado por el piloto de prueba de Dassault.

Este momento histórico marca la transición de solo un plan de contrato con un valor de 8 mil millones de dólares estadounidenses en forma de un luchador moderno que está listo para fortalecer la soberanía aérea de Indonesia.

Leer también: 6 aviones de combate de quinta generación que están realmente listos para la guerra



Citando informes Asia de seguridad de defensaRafale probado es la última variante con la configuración F4. Esta versión está diseñada para aumentar la conectividad, la integración de datos, a la capacidad de sobrevivir en el campo de batalla.

Leer también: Las especificaciones J-10 están horrorizadas, los aviones de combate insignia chinos que son vislumbrados por Indonesia



La tecnología sofisticada como Radar AESA RBE2 y el Sistema de búsqueda óptica y pista (OSF) ofrece un piloto de imagen ambiental más simple, acelerando así el proceso de toma de decisiones.

Junto con el sistema electrónico de guerra electrónica que integra advertencias de radar y soporte electrónico, la tripulación puede administrar amenazas más efectivas con carga de trabajo más ligera.

Motor especial para clima tropical

Una de las ventajas de Rafale es el uso de una máquina concisa Safran M88. Este motor fue desarrollado para ser resistente a las condiciones calientes y húmedas, como en Indonesia, mientras ahorraba combustible.

Rafale también está equipado con 11 puntos duros que permiten la naturaleza de varios tipos de armas. Desde los misiles de aire-aire ITEOR y MICA, las bombas de precisión Aasm, hasta las armas anti-Capal, este chorro es flexible para las operaciones aire-aire y de aire a tierra.

Según el reconocimiento del Ejército, la primera entrega de Rafale a Indonesia está programada para comenzar en 2026. Los Jets se colocarán en la Base Aérea Roesmin Nurjadin, mientras reemplazan una serie de viejas flanas como F-16 y Su-30 Flanker.