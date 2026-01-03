El primer avance de John Herdman después de entrenar oficialmente a la selección nacional de Indonesia

VIVA – Una serie de artículos en el canal VIVA Bola con temas interesantes se encuentran entre los más populares durante todo el sábado 3 de enero de 2026. Uno de ellos PSSI anunciado oficialmente Juan Herdman como nuevo entrenador Selección Nacional de Indonesia.

Otro artículo muy popular destaca el primer avance de John Herdman después de ser designado oficialmente como reemplazo de Patrick Kluivert.

Para más detalles, aquí hay una serie de los artículos más populares del canal VIVA Bola que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. PSSI anuncia oficialmente a John Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia



John Herdman se convierte oficialmente en entrenador de la selección nacional de Indonesia

PSSI finalmente anunció oficialmente a John Herdman como el nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia. Este anuncio se hizo el sábado 3 de enero de 2026 y marcó el inicio de una nueva era para el fútbol indonesio.

2. Designado oficialmente por el PSSI, este es el primer avance de John Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia.



El nuevo entrenador de la selección de Indonesia, John Herdman

Anunciado oficialmente como nuevo entrenador de la selección de Indonesia, John Herdman inmediatamente mostró su existencia a través de las redes sociales.

3. palabra Erick Thohir después de que John Herdman se convirtiera oficialmente en el entrenador de la selección nacional de Indonesia



Menpora Erick Thohir en el edificio del Ministerio de Juventud y Deportes Foto : Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id

PSSI presentó oficialmente a John Herdman como nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia el sábado 3 de enero de 2025 por la tarde.

4. La impresionante trayectoria de John Herdman, el nuevo entrenador de la Selección de Indonesia



Candidato a entrenador de la selección nacional de Indonesia, John Herdman

El nombramiento de John Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia marca un paso audaz del PSSI hacia una nueva fase del desarrollo del fútbol nacional. El anuncio oficial que se realizó simultáneamente a través del canal de la federación y la cuenta de redes sociales de la selección nacional de Indonesia, el sábado (1/3/2026) por la tarde WIB, llamó inmediatamente la atención del público del fútbol indonesio.

