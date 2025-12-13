el primer acto de una película biográfica más grande

Zaur Gasimli‘s «Taghiyev: Petróleo» es la primera película de una tetralogía potencial, por lo que no debería sorprender que funcione como un primer acto extendido. La candidata al Oscar de 2026 de Azerbaiyán, sobre el filántropo, magnate petrolero y «padre de la nación» Zeynalabdin Taghiyev, es resplandeciente en su concepción como una película biográfica de época con la escala de una epopeya de Hollywood de mediados de siglo. Sin embargo, su reverencia por su tema eclipsa la mayoría de los indicios de drama humano, produciendo un trabajo que elude alrededor del examen crítico y rara vez logra presentar a Taghiyev con pies de barro.

La película se enmarca entre dos momentos distintos de transformación social y económica. Comienza en 1922, después de la formación de la URSS, y presenta a Taghiyev (Qurban Ismayilov) como un “ex millonario” (y un recluso olvidado vuelto amargado) a través de los ojos del periodista estadounidense ficticio Jerry Thompson (Vadim Stepanov). Thompson simplemente está de paso y recopilando anécdotas, pero ha oído hablar de la leyenda de Taghiyev, que el anciano magnate pronto narra extensamente, a partir de la década de 1870, antes del auge económico del país.

Taghiyev es interpretado, cuando era más joven, por Parviz Mamedrzaev, quien elabora el papel con bondad profética y ferocidad ocasional. Los aldeanos hambrientos se reúnen de manera ordenada ante su mera sugerencia, mientras ofrece a una joven porciones adicionales de grano. Es admirado por sus compañeros y prácticamente adorado por los trabajadores que recluta para su floreciente negocio de extracción de petróleo, aunque también es despreciado por un clérigo religioso local que parece tergiversar la palabra del Corán por razones turbias. Taghiyev es un hombre santo en el cuerpo de un capitalista moderno, hasta el punto de que gran parte del drama de la película gira en torno a sus trabajadores explotados que discuten sobre si deben exigir un pago justo o simplemente confiar en que eventualmente encontrará oro líquido.

Y, sin embargo, la película aborda estos dilemas de manera casi evasiva, negándose a adoptar una postura sobre Taghiyev demasiado pronto (o en absoluto) más allá de su aura espiritual. Al enmarcar esta figura de carne y hueso a través de esa lente mitológica, transforma su historia en una de fe (la de sus hijos y sus empleados en él, y la suya propia, en sí mismo) a medida que la cuestión de su responsabilidad hacia cada persona se aborda con un toque ligero como una pluma. El hecho de que esta historia sea narrada por un Taghiyev mayor tal vez da crédito a una automitificación, pero el marco periodístico de la película rara vez es literal (la película a menudo presenta escenas retrospectivas de las que Taghiyev no forma parte y no podría haber visto). Además, incluso si “Taghiyev: Oil” tratara sobre un hombre que crea su propia leyenda, la única conclusión aquí podría ser que no era un narrador particularmente notable.

Estas mecánicas del mundo son quizás una forma demasiado estrecha de examinar una película como esta. Más bien, la historia de Gasimli es una historia de autoidentificación nacional; su versión de Taghiyev es mucho más simbólica que humana, y prácticamente insta a su audiencia azerbaiyana a depositar su fe en la idea de unidad nacional a cualquier costo personal. El verdadero Taghiyev sigue siendo venerado por lo que podríamos llamar razones justas, pero esta versión ficticia de él (a quien conocemos en gran medida antes de que hiciera fortuna) es demasiado abstracta para merecer el mismo tratamiento, a pesar de la cuidadosa y clínica actuación de Mamedrzaev que intenta encontrar humanidad donde la película en general no lo hace.

Los detalles apropiados para la época, y ocasionalmente una vista panorámica de la infraestructura a punto de florecer, son un placer para la vista, al igual que las escenas de perforación petrolera orientadas al proceso, que recuerdan la suciedad y la violencia de “There Will Be Blood”. La cámara de Gasimli está estrictamente controlada y él encuentra los momentos adecuados para precipitarse hacia lo inesperado. Sin embargo, la belleza de su estructura se ve contrarrestada por la aburrida historia que nos ocupa: la de una figura grabada en piedra, inmóvil, tallada como una tablilla para los pensamientos, opiniones y creencias de otras personas, más que como una persona con muchas propias.