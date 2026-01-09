El pretendiente Kuminga de los Warriors hace un movimiento inesperado

El panorama de pretendientes de Kuminga de los Warriors cambió esta semana cuando una fuente reveló que un equipo líder que perseguía a Jonathan Kuminga hizo un movimiento inesperado antes de la fecha límite de cambios.

La larga elaboración Jonathan Kuminga La saga en Golden State puede encaminarse no hacia una resolución de gran éxito, sino hacia algo mucho más tranquilo.

De acuerdo a Sam Amick del Athleticel guerreros del estado dorado han perdido gran parte de su influencia en las discusiones comerciales que involucran a Kuminga, cuyo papel se ha evaporado bajo el entrenador Steve Kerr y cuya relación con la organización se ha deteriorado sin posibilidad de reparación.

Con Kuminga oficialmente elegible para canje el 15 de enero, Golden State ha reanudado su sondeo en la liga con la esperanza de rescatar valor para la ex selección global número 7. Pero el panorama ha cambiado, y no a favor de los Warriors.

Lo que antes parecía un mercado de ofertas ahora parece un juego de espera.

El pretendiente de Kuminga de los Warriors ajusta la oferta

Amick informó que la desaparición de Kuminga de la rotación de Kerr ha alterado materialmente la forma en que los equipos rivales ven tanto al jugador como a la posición negociadora de Golden State.

El Reyes de Sacramento han surgido como el pretendiente más persistente, pero incluso ese interés se ha enfriado.

«Los Kings son ampliamente vistos como el líder en la casa club de Kuminga». Amick escribió«Pero la selección de primera ronda que alguna vez ofrecieron ya no está sobre la mesa».

El verano pasado, Sacramento propuso una selección protegida de primera ronda de 2030 y Monje Malik en un marco de firma e intercambio. Pero fuentes de la liga ahora le dijeron a Amick que la selección fue retirada debido a que la posición de Kuminga dentro de Golden State se ha deteriorado.

Esa erosión tiene consecuencias.

«Con la desaparición del papel de Kuminga en los Warriors esta temporada y su relación desgastada con Steve Kerr como un secreto a voces», señaló Amick, «este es potencialmente el precio que Golden State pagará por esa pérdida crucial de apalancamiento».

Mientras tanto, los Warriors siguen sin interés en absorber los contratos de veteranos de los Kings, lo que significa que cualquier acuerdo probablemente requeriría un tercer equipo para facilitar el movimiento de salarios y activos.

Los guerreros dan señales de estar dispuestos a esperar, pero Kuminga, el líder, ve posturas

Públicamente, Golden State ha adoptado una postura firme.

Amick informó que los Warriors insisten en que están preparados para llevar a Kuminga más allá de la fecha límite de cambios del 5 de febrero si no surge un acuerdo aceptable, incluso si esa posición es impopular internamente y entre la base de fanáticos.

Esa postura, sin embargo, genera escepticismo en toda la liga.

NBA persona enterada Brett Siegel de ClutchPoints describió la situación como insostenible y cree que el mensaje de los Warriors es en gran medida estratégico.

«Simplemente se ha convertido en una situación muy incómoda». Siegel dijo. «Él sabe que no quiere estar allí. Steve Kerr sabe que no quiere estar allí. La directiva sabe que su equipo ya no quiere operar con los Warriors».

Siegel señaló un ejemplo reciente que subraya cuán frágil se ha vuelto la relación.

Contra Oklahoma City, con varios Warriors marginados por lesiones, Kuminga parecía preparado para un papel importante, solo para ser agregado tarde al informe de lesiones y descartado por dolor de espalda.

«Simplemente no creo que haya sido una situación de lesión real», dijo Siegel. «Parece que su equipo no quiere que su valor disminuya más por las rotaciones y los minutos de Steve Kerr».

Sea justa o no, la percepción se ha arraigado: ambas partes se están preparando para la separación.

Sacramento sigue liderando, pero el precio ha bajado

A pesar de la dinámica cambiante, Sacramento sigue siendo el destino más lógico, dada su continua necesidad de puntuación de ala atlética y el perfil de edad de Kuminga que se adapta a su cronograma competitivo.

Pero los Kings ya no pujan desde una posición de urgencia.

Sin una selección de primera ronda involucrada y Golden State desinteresado en la profundidad de los veteranos de Sacramento, cualquier acuerdo ahora parece probable que sea incremental en lugar de transformador.

Esa realidad ha reformulado la cuestión central.

Ya no se trata de lo que Kuminga podría llegar a ser en otros lugares, sino de lo que vale ahora.

Un final tranquilo para una promesa fuerte

Alguna vez visto como una piedra angular del futuro post-dinastía de los Warriors, Kuminga ahora representa una advertencia sobre líneas de tiempo desalineadas.

Los Warriors necesitan contribuyentes inmediatos para maximizar Esteban CurryLos mejores años restantes. Kuminga necesita desarrollo, uso y confianza, todo lo que ya no recibe en Golden State.

Esas realidades han convergido en algo incómodo pero inevitable.

La liga está mirando. Los guerreros están escuchando. Kuminga está esperando.

Y a medida que se acerca la fecha límite, el resultado más probable no es un gran revuelo, sino un acuerdo.

Un final tranquilo para lo que alguna vez fue una promesa muy ruidosa.