El presupuesto MBG en 2026 se estableció más que RP. 300 billones

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati reveló el presupuesto para programas de alimentación nutritivos gratuitos (Mbg) alcanzará RP300 billones en 2026.

Leer también: Ministro de Finanzas SRI Analogización de la utilización de impuestos es lo mismo que Zakat y Waqf



¿Dónde está la fuente de fondos? Se aseguró de que los fondos estarían disponibles en el presupuesto de ingresos y gastos estatales (Apbn) Año 2026.

«El MBG de este año es Rp. 71 billones, haremos un RP100 billones adicional. El próximo año, si 82 millones (destinatarios) obtendrán (MBG), eso es más de Rp. 300 billones», dijo Sri Mulyani en una actividad de taller nacional Economía Syariah Reflexión de la Independencia de Indonesia 2025 en Yakarta, miércoles 14 de agosto de 2025.

Leer también: Wamendagri Bima Arya Explica MBG y Kopdeskel rojo y blanco en Asuf 2025



Dijo que, además de aumentar el número de receptores, el gobierno, dijo, preparó una cadena de valor relacionada con el ecosistema halal.

«Hemos hecho el programa. Los amigos quieren cansarse de completar la forma de una puerta de cadena para mejorar la industria halal», dijo.

Leer también: Cientos de estudiantes y maestros en Sragen, Java central, son sospechosos de envenenamiento de MBG



Anteriormente, la noticia sobre el presupuesto MBG en 2026 alcanzó Rp300 billones también fue entregada por el presidente del Binsar Pandjaitan del Consejo Económico Nacional (Den) Luhut en junio de 2025.

Según él, el presupuesto MBG asignado fue RP171 billones este año centrado más en la región de Java.



Ministro de Finanzas, Sri Mulyani en el complejo del Palacio Presidencial

Mientras tanto, Luhut cree que MBG puede acelerar el crecimiento económico nacional, teniendo en cuenta que este programa involucra a muchos actores económicos para que se pueda mejorar la facturación económica.

Entonces, Luhut alentó al programa a continuar expandiendo su alcance del destinatario, incluido el presupuesto.

Para este año, el programa MBG se asignó a Rp71 billones con un objetivo inicial de 17.9 millones de receptores que consta de 15.5 millones de niños en escuelas y 2.4 millones de mujeres embarazadas/lactantes y niños pequeños.

Sin embargo, junto con la dirección del presidente Prabowo Subianto, el destinatario del programa MBG está dirigido a llegar a 82.9 millones de destinatarios atendidos por 32 Mil Servicios de Nutrición (SPPG)/Cocina Pública.

Para esta necesidad, el gobierno planea aumentar el presupuesto para MBG tanto como RP100 billones, de modo que el presupuesto total será RP171 billones.

A partir del 5 de agosto de 2025, la absorción del programa MBG alcanzó RP7.9 billones, más alto que la proyección de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) de RP6 billones.



UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

Según él, se espera que la absorción presupuestaria significativa continúe ocurriendo en los próximos dos meses. Se dirige a la absorción en agosto para penetrar en billones de RP9.

Luego, en septiembre, los servicios de MBG están dirigidos a alcanzar 50 millones de beneficiarios con una absorción presupuestaria de RP19 billones.

En octubre, BGN se dirige a poder atender a 72 millones de beneficiarios para que la absorción presupuestaria alcance Rp37 billones.

Continuó en noviembre con 75 millones de beneficiarios y la absorción de aproximadamente RP59 billones.

«Y a fines de diciembre absorberemos Rp. 76 billones. Por lo tanto, el presupuesto de Rp. 71 billones (en el presupuesto estatal) es comer con su propio Rp52 billones. (Ant) (Ant)