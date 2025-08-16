El presupuesto educativo de RP757 T En el proyecto de presupuesto estatal de 2026, Golkar se destaca por las escuelas oficiales superpuestas

Yakarta, Viva – El gobierno determina presupuesto educativo por valor de RP757.8 billones en el proyecto de ley sobre el presupuesto y gastos estatales (RAPBN) 2026, o equivalente al 20% del presupuesto estatal de acuerdo con el mandato de la ley. El presidente dijo que este número fue el más alto de la historia.

Un presupuesto del 20 % del presupuesto estatal total se centrará en mejorar la calidad y el bien del maestro y profesor, beca Para estudiantes y estudiantes, fortaleciendo la infraestructura educativa, así como el plan de estudios relevante.

Respondiendo a esto, miembro de la Comisión X Faction Golkar DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa recordó la importancia de la efectividad y el enfoque en el uso del presupuesto.

«Si el presupuesto educativo no se usa como debería y no se centra, entonces el potencial de fuga continuará ocurriendo y la calidad de la educación disminuirá. Esto tendrá un impacto directo en la competitividad y la calidad de los recursos humanos de la nación, especialmente para darse cuenta de los 2045 Gold Indonesia», dijo Ade, el sábado 16 de agosto, 2025.

Adde Rosi también destacó el problema de la gestión del Ministerio/Instituciones de Educación Superior (PTKL) que no se considera en el objetivo. En el presupuesto estatal de 2025, PTKL gastó el 39% del presupuesto de funciones educativas, mientras que el Ministerio de Educación y Cooperativas solo maneja el 22%. De hecho, el número de estudiantes en PTKL es solo alrededor de 200 mil, mucho más pequeño que los estudiantes en PTN hasta 3.9 millones y PTS hasta 4.4 millones.

El PTKL se extiende actualmente en 24 ministerios e instituciones con un total de 124 universidades y 892 programas de estudio. Es necesario simplificar y organizar un sistema PTKL para garantizar que no haya más desperdicio de presupuesto y superposición de políticas, por lo que solo se centra en la educación oficial.

Los programas de estudio general que no se ajustan al mandato deben eliminarse debido a la ley. «La necesidad de PTKL se necesita y simplifica el PTKL, incluida la eliminación del programa de estudio general que no está de acuerdo con el mandato de la ley», dijo.

En su discurso, el presidente también enfatizó que mejorar la calidad y el bienestar de los maestros y profesores era una prioridad con una asignación de RP178.7 billones para los salarios y la mejora de las competencias de maestros y profesores. Además, el gobierno prestará atención al programa en forma de un subsidio profesional docente no civil y subsidios a los profesores de funcionario en las regiones.

«El bienestar de los maestros es la clave de la educación de calidad, porque los maestros y los profesores son motocicletas de transformación del conocimiento», agregó Ade.

La facción DPR ri Golkar expresó su total apoyo para RAPBN 2026Especialmente en el campo de la educación, además de comprometerse a supervisar para que los programas pro-personas se lleven bien. «Nos aseguraremos de que todas las personas indonesias puedan disfrutar la educación de calidad», concluyó.