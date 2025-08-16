El presupuesto del gobierno local debe tener un impacto en la comunidad

VIVA – Ministro del Interior (Ministro del Interior) Muhammad Tito Karnavian Hopes presupuesto Asignado a la región puede estar en el objetivo y tener un impacto en la comunidad. Él dijo, además de transferir fondos a las regiones (TKD) del gobierno central, el gobierno regional (Gobierno regional) también recibirán apoyo por varios programas repartidos entre los ministerios e instituciones.

Esto fue transmitido por el Ministro de Asuntos del Interior en una conferencia de prensa sobre el borrador del presupuesto estatal (RAPBN) y la nota financiera en el año fiscal 2026 en la Oficina de la Dirección General (Ditjen) del Ministerio de Impuesto de Finanzas (Kemenkeu), Jakarta, viernes (8/15/2025).

Dijo que se esperaba que la asignación de presupuesto, especialmente TKD, considerara las condiciones fiscales de cada región. La razón es que actualmente todavía hay áreas donde la condición fiscal depende mucho de TKD, por lo que necesita atención. Las regiones con tales condiciones fiscales tienen un bajo ingreso original regional (PAD).

«Ahora, esto debe hacerse, compartimos los datos entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Finanzas al llevar a cabo asignaciones presupuestarias a cada región. Prestamos mucha atención a las capacidades fiscales de la región», explicó el Ministro de Asuntos Interiores.

Dijo el Ministro de Asuntos Interiores, lo más importante a considerar en la asignación del presupuesto es garantizar que las ruedas del gobierno en las regiones continúen funcionando. Esto es como la implementación de asuntos de cumplir con los estándares mínimos de servicio (SPM) por parte de las regiones, incluidos los gastos operativos y los empleados. Aunque el gobierno central también tiene varios programas dirigidos a regiones, que incluyen la implementación de SPM.

«Anteriormente vimos que la mayor parte de la protección social también había sido cubierta por el gobierno central. La educación también estaba ampliamente cubierta por el gobierno central. El presupuesto de salud también estaba cubierto por el Ministerio de Salud», dijo.

Por lo tanto, el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) coordinará con ministerios e instituciones relacionadas que tienen programas en las regiones. Por lo tanto, aunque hay una transferencia de presupuesto al gobierno central, las ruedas del gobierno en las regiones continúan funcionando y la comunidad todavía siente el impacto. «Porque fue hecho inmediatamente por el gobierno central», explicó.

Para obtener información, al Foro asistió el Ministro Coordinador (Menko) para la economía de Airlangga Hartoto; Ministro Coordinador de Alimentos Zulkifli Hasan; Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati; Ministro de Educación Básica y Secundaria Abdul Mu’ti; Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Brian Yuliarto; Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin; Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman; Ministro de inversión y aguas abajo/Jefe de BKPM Rosan Perkasa Roeslani, y jefe de la Agencia Nacional de Nutrición Dadan Hindayana.