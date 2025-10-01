El presupuesto debe ser claro para el progreso de la educación.

Yakarta, Viva – Presidente de la facción de la fiesta Golkar DPR RI M. Sarmuji enfatizó que la revisión de la ley número 20 de 2003 sobre el sistema Educación Nacional (ley Sisdiknas) Es muy importante mapear la dirección de la educación indonesia.

Leer también: WONDR ITB Ultra Marathon Cerrado, BNI -ItB Fortalecimiento de la colaboración para la educación



Dijo esto en la revisión de la Discusión del Grupo Focal (FGD) de la Ley del Sistema Nacional de Educación celebrada en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

«Esta ley del sistema educativo nacional tiene 22 años. Se puede decir una generación. Es hora de preguntar, ¿cómo es el resultado? ¿Cómo está nuestra educación hoy? Tenemos que hacer una revisión integral para que el sistema educativo realmente se convierta en un motor del progreso de la nación», dijo Sarmuji.

Leer también: Apoyo a la educación nacional, las escuelas de cuidado de Mandiri presentan un entorno de aprendizaje decente en 27 ubicaciones en toda Indonesia



Ejemplificó países como Corea del Sur y China que el país una vez estaba creciendo, pero ahora se ha convertido en una nación desarrollada.

Leer también: Golkar El valor del programa MBG no necesita ser detenido, pero arregló su gestión



«Hay un factor importante que los hace capaces de hacer un salto vertical de civilización, a saber, la educación. También podemos hacer un salto similar siempre que haya un cambio fundamental en nuestro sistema educativo», dijo.

Hizo hincapié en la promesa de independencia según lo ordenado por el preámbulo de la Constitución de 1945 para educar la vida de la nación. Además, Sarmuji destacó la importancia del concepto obligatorio presupuestario del 20 por ciento para la educación para no causar malentendidos.

«El presupuesto educativo debe estar realmente dirigido para el progreso de nuestro mundo educativo. Qué categorías sobre el presupuesto de educación deben aclararse», dijo.

Además, Sarmuji aludió a la decisión del número 3/PUU-XXII/2024 de la Corte Constitucional (MK) que requiere que el estado garantice la implementación de la educación básica sin costos y sin discriminación, tanto en escuelas públicas como privadas. Hizo hincapié en la importancia de mantener la participación comunitaria en la administración de la educación.

«Muchas instituciones educativas administradas privadas han demostrado ser más avanzadas. La decisión del Tribunal Constitucional no debería desactivar la participación de la comunidad, sino que debe fortalecerlo como un complemento para el papel del estado», dijo el secretario general del partido Golkar.

En el mismo foro, el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes X Hetifah Sjaifudian enfatizó la urgencia de la revisión de la Ley del Sistema Nacional de Educación para estar en línea con los tiempos.

«La ley del sistema educativo nacional es bastante antigua, debe revisarse para ajustarse a los tiempos cambiantes. Los principales puntos de cambio incluyen la gobernanza educativa, la educación obligatoria y otros», explicó Hetifah.

Afirmó que este proyecto de ley se preparó prestando atención al principio de participación participativa significativa.



Golkar Party DPP Waketum, Hetifah Sjaifudian

«El compromiso del DPR está involucrando a varias partes en el proceso de preparación del proyecto de ley del sistema educativo nacional, para producir mejores regulaciones y ser relevante para las necesidades de la comunidad», dijo.

Hetifah también negó a los Hoaks que circulaban en las redes sociales relacionadas con la revisión de la Ley del Sistema Nacional de Educación.

«Existe un problema de que la revisión de la ley del sistema educativo nacional borrará los derechos de los maestros. Eso no es cierto. Precisamente hay un aumento en los derechos de los maestros», dijo.