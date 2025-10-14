El presupuesto aún no se ha desembolsado, la cocina MBG en Blora se ve obligada a parar

Blora, LARGA VIDA – La cocina de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) de Padaan en el distrito de Japah, Blora Regency, Java Central, se vio obligada a detener temporalmente sus actividades operativas.

La coordinadora regional del SPPG Blora, Artika Diannita, confirmó que la cocina dejó de funcionar hace diez días.

«Sí, la cocina se ha detenido temporalmente porque el presupuesto no ha sido desembolsado», dijo Artika, el martes (14/10/2025).

Artika explicó que el presupuesto del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) no había sido desembolsado, supuestamente por problemas administrativos.

Condición de los vehículos de cocina de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición Padaan (SPPG) en Japah, Blora

«Parece que hay un problema en la administración. Ayer nos coordinamos y aún no se había desembolsado el presupuesto», explicó.

Antes de ser detenido, Cocina SPPG Padaan atiende a 3.347 beneficiarios. Ahora, tras el cese de las actividades, miles de beneficiarios ya no reciben servicios gratuitos de alimentación nutritiva.

En realidad, SPPG Padaan Kitchen solo ha estado funcionando durante un mes. Sin embargo, no hay certeza de cuándo la cocina volverá a servir activamente a la comunidad.

Actualmente, el SPPG se encuentra ultimando una serie de expedientes administrativos que obstaculizan el desembolso del presupuesto. Aparte de eso, también están aprovechando este parón para realizar mejoras en las instalaciones de la cocina para que estén listas para volver a funcionar una vez que el presupuesto disminuya. (Agung/tvOne/Blora)