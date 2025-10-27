El presunto caso de corrupción en el tren rápido Whoosh entra en etapa de investigación

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) reveló acusaciones de actos criminales de corrupción relacionados con el proyecto coche rápido Yakarta-Bandung o Whoosh ha entrado en la etapa de investigación.

«Actualmente estamos en la etapa de investigación», dijo el lunes el diputado interino de Aplicación y Ejecución del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, a los periodistas en Yakarta.

Sin embargo, Asep no ha podido proporcionar más información desde que el KPK llevó a cabo la presunta corrupción relacionada con Whoosh.

Anteriormente, el ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Mahfud MD, en un vídeo subido a su canal personal de YouTube el 14 de octubre de 2025, a saber, Mahfud MD Official, reveló que había acusaciones de actos criminales de corrupción en forma de inflación presupuestaria o aumentar en el proyecto Whoosh.

«Según los cálculos de Indonesia, el coste por kilómetro del tren Whoosh es de 52 millones de dólares. Sin embargo, en la propia China, el cálculo es de 17 a 18 millones de dólares. Se ha triplicado», dijo.

Continuó: «¿Quién recaudó esto? ¿A dónde fue el dinero? Se triplicó. 17 millones de dólares estadounidenses, sí, dólares estadounidenses, no rupias, por kilómetro a 52 millones de dólares estadounidenses en Indonesia. Así que eso es un margen. Tenemos que investigar quién hizo esto primero».

El 16 de octubre de 2025, el KPK apeló al Dr. Mahfud para que presentara un informe sobre la presunta corrupción en el proyecto Whoosh.

Mahfud luego respondió al KPK en un tweet en su cuenta personal de redes sociales X, @mohmahfudmd, concretamente el 18 de octubre de 2025.

«Esto es un poco extraño, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) me pidió que informara sobre el supuesto aumento de Whoosh. En derecho penal, si hay información sobre un presunto incidente criminal, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (APH) deben investigar inmediatamente, no solicitar un informe. También puede llamar a la fuente de la información para interrogarla».

El 21 de octubre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción confirmó que no esperaría a que Mahfud investigara la presunta corrupción.

El 26 de octubre de 2025, Mahfud declaró que estaba listo para ser convocado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) para proporcionar información sobre la presunta corrupción relacionada con Whoosh. (Hormiga)