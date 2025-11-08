El presunto autor de la explosión en SMAN 72 aún se encuentra aislado, Jefe de la Policía Nacional: aún no puede interactuar

Jacarta – Jefe de la Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo revelar, inesperado autor explosión en la mezquita PEQUEÑO 72 Yakarta aún no puede ser cuestionada.

Porque el sospechoso todavía se encuentra actualmente bajo tratamiento intensivo en la UCI del Hospital Islámico Cempaka Putih, en el centro de Yakarta.

«El presunto autor es actualmente un estudiante de secundaria, mientras que los que están siendo tratados en la UCI requieren cuidados especiales y no deben interactuar con el público», dijo Listyo en el Hospital Islámico Cempaka Putih, en el centro de Yakarta, el sábado 8 de noviembre de 2025.

Armas de fuego en el lugar de la explosión en SMAN 72 Yakarta

«Para que no haya posibilidad de inflamación o infección. Creo que por eso es necesario el aislamiento», dijo.

En estas condiciones, los investigadores no han podido obtener información directa del presunto autor.

El jefe de la policía dijo que la policía todavía se basa en los resultados de la escena del crimen (TKP), las declaraciones de los testigos y las pruebas encontradas en el lugar de la explosión para rastrear el motivo detrás de la acción que sacudió la escuela estatal en el complejo Kodamar TNI AL, Kelapa Gading, en el norte de Yakarta.

El jefe de la Policía Nacional enfatizó que el equipo aún está investigando la posibilidad de que el perpetrador haya estado expuesto a ciertas creencias o se haya inspirado en contenidos extremos.

«Sí, por supuesto, eso también es parte de lo que estamos explorando, si tiene cierta comprensión, si estuvo expuesto a cierto contenido o tal vez también hay cosas que le interesan y también cuál es la razón para hacerlo, estamos investigando todo», dijo.

Se sabe que la explosión en la mezquita SMAN 72 de Yakarta ocurrió durante las oraciones del viernes alrededor de las 12.30 WIB del viernes 7 de noviembre de 2025. El equipo de desactivación de bombas (Jihandak) de la Armada de Indonesia y la policía de Metro Jaya esterilizó inmediatamente el área e instaló una línea policial alrededor de la mezquita.

En la investigación inicial, la policía encontró armas de juguete o réplicas en el lugar con escrituras sospechosas como «Para Agartha», «Brenton Tarrant» y «Bienvenido al infierno». Actualmente, los investigadores están investigando estos hallazgos para determinar su conexión con el motivo del perpetrador.

Hasta ahora, el público sigue esperando los resultados de un examen oficial de la policía, mientras se sigue controlando médicamente el estado del presunto autor para que esté estable y pueda ser interrogado directamente en un futuro próximo. (agr)