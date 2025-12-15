El presidente viral Prabowo es interceptado por un hombre en Langkat y se queja de que los funcionarios son incompetentes en el trabajo.

VIVA – El fin de semana pasado Presidente Prabowo Subianto visitó el distrito Aumentar Sumatra del Norte. La visita se llevó a cabo para garantizar que la gestión de emergencias en las comunidades afectadas por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra estuviera funcionando bien y que se estuvieran satisfaciendo las necesidades básicas de los residentes.

Curiosamente, durante la visita, el vehículo que transportaba al presidente Prabowo fue bloqueado por un hombre de mediana edad. El incidente ocurrió cuando el séquito del presidente Prabowo pasó por Jalan Tengku Amir Hamzah, distrito de Tanjung Pura, Langkat Regency, Sumatra del Norte.

En un video que se volvió viral en las redes sociales, el hombre de mediana edad que vestía una camiseta azul expresó su frustración con el Presidente por el desempeño de sus asistentes.

«Yo te elijo a ti. Por favor ayúdame. Tu aparato no es del todo competente», dijo el hombre de mediana edad.

El presidente Pabowo escuchó la queja del hombre de mediana edad mientras asentía con la cabeza. Mientras tanto, los guardias presidenciales intentaron detener al hombre de mediana edad antes de que finalmente el coche blanco del presidente abandonara la carretera.

La acción del hombre de mediana edad recibió el aplauso de los residentes locales.

De repente, la carga del video recibió inmediatamente mucho reconocimiento por parte de los usuarios de las redes sociales. Consideraron que las palabras del hombre de mediana edad podrían transmitir el agradecimiento del público hasta el momento.

«Representando a mi hermana», comentaron los internautas.

“Eso es genial, nadie se atreve a detenerlo… siga adelante señor”, comentó otro.

«Gracias, viejo, por ayudar a brindar información honesta al presidente Prabowo», dijo otro.

Para obtener información, el sábado 13 de diciembre de 2025, el presidente Prabowo Subianto realizó una visita al puesto de evacuación de residentes afectados por las inundaciones en Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Langkat Regency, Sumatra del Norte. Durante su visita, el Presidente dijo que se habían informado de una serie de deficiencias que aún enfrentan los residentes y que se solucionarían de inmediato. En su declaración, el Presidente también destacó la urgente necesidad de disponibilidad de agua potable y agua potable para las comunidades afectadas.

«Vine a ver la situación. Luego me informaron de las deficiencias, las superaremos inmediatamente. Ya lo informó el gobernador anteriormente, la falta de agua potable, sí de agua potable», dijo el Presidente.