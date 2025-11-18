El presidente venezolano, Nicolás Maduro, listo para un diálogo cara a cara con Trump

Washington, VIVA – Presidente Donald Triunfo dijo el lunes que hablaría con el presidente Venezuela Nicolás Maduro sobre el aumento del poder militar estadounidense que ha alimentado las tensiones en el Mar Caribe, y añadió que «aprobaría» o aprobaría los ataques antidrogas de Estados Unidos en México.

Trump ha aumentado drásticamente el número de tropas estadounidenses en el Caribe para erradicar a los traficantes drogas con sede en varios países latinoamericanos, incluidos Venezuela y México.

«En algún momento hablaré con él», dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval cuando se le preguntó si hablaría con Maduro, y agregó que el presidente venezolano «no ha sido amable con Estados Unidos».

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente venezolano Nicolás Maduro

Cuando se le preguntó si descartaría la posibilidad de que haya tropas estadounidenses en Venezuela, Trump respondió: «No, no lo descarto, no descarto nada», dijo. NDTV

«Sólo tenemos que cuidar de Venezuela», añadió. «Están expulsando a cientos de miles de personas de prisión a nuestro país».

Por otra parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acogió con agrado la oportunidad de dialogar con el presidente Trump tras las tensiones en el Mar Caribe. Está dispuesto a hablar «cara a cara» con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«El país seguirá siendo pacífico y en Estados Unidos quien quiera hablar con Venezuela lo hará cara a cara, sin ningún problema», dijo en su programa semanal de televisión Maduro, cuya reelección el año pasado fue rechazada por Washington como fraudulenta.

Venezuela ha acusado anteriormente a Washington de buscar un cambio de régimen en Caracas con un aumento de su poder militar, incluida una flota de portaaviones, buques de guerra y varios aviones furtivos.

Washington acusa a Maduro de liderar un cártel de la droga «terrorista», acusación que él niega.

Pero Trump también acusó a México de no abordar a los grupos narcotraficantes e intensificó su retórica contra el vecino del sur de Estados Unidos.

«¿Lanzaría un ataque en México para detener las drogas? No me importaría». «Lo que sea que tengamos que hacer para detener las drogas», dijo Trump cuando los periodistas en la Casa Blanca le preguntaron si aprobaría una operación antidrogas de Estados Unidos en México.