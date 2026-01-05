El presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparecerá hoy ante el Tribunal Federal de Nueva York

Washington, VIVA – presidente de venezuela Nicolás Maduro Está previsto que comparezca ante el tribunal federal de Nueva York el lunes 5 de enero a las 12.00 hora local o 17.00 GMT (00.00 WIB), tras ser arrestado en una operación militar. Estados Unidos de América (Estados Unidos) el fin de semana, informaron medios locales, el domingo 4 de enero de 2026.

Lea también: ¡Sombrío! Esta serie de empresas gigantes iniciarán despidos masivos en enero de 2026



La esposa de Maduro, Cilia Flores, también comparecerá ante el tribunal, según un portavoz del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Maduro y Flores llegaron a Nueva York el sábado 3 de enero por la noche y actualmente se encuentran detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Lea también: Operación Resolución Absoluta: 30 Minutos Aterradores en el Cielo de Caracas, Maduro no se mueve cuando es arrestado por EE.UU.



Ambos enfrentan cargos federales estadounidenses relacionados con presunto tráfico de drogas, así como con colaboración con grupos designados como organizaciones terroristas.

Maduro niega todas las acusaciones. Mientras tanto, varios funcionarios de la capital venezolana, Caracas, pidieron la liberación de la pareja. (Hormiga)

Lea también: Corea del Norte condena el arresto del presidente venezolano: ¡Este es un ejemplo del carácter malvado de Estados Unidos!

