El presidente venezolano Maduro y su esposa acusados ​​de narcoterrorismo

Washington, VIVA – Fiscal General Estados Unidos de América Pam Bondi dijo que el Presidente Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York de varios cargos penales, incluidos narcoterrorismo o terrorismo. drogas.
«Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro fue acusado de conspiración para narcoterrorismo», escribió Bondi en un comunicado en la plataforma de redes sociales X el sábado.
Bondi añadió que los dos también fueron acusados de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos dirigidos contra Estados Unidos”, dijo Bondi.
Por estas diversas acusaciones, Maduro y Flores pronto serán juzgados en Estados Unidos.
«Pronto se enfrentarán a toda la fuerza de la ley estadounidense en suelo estadounidense, en los tribunales estadounidenses», dijo Bondi.
La declaración se produjo después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos había lanzado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido “capturados y expulsados del país”.
Trump dijo que la operación se llevó a cabo en colaboración con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos.
Agregó que más adelante se darán a conocer detalles adicionales sobre la detención de Maduro y se realizará una conferencia de prensa a las 11:00 hora local en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado estadounidense de Florida. (Hormiga)
Venezuela dice que ataque estadounidense amenaza la paz y la estabilidad internacionales
El canciller venezolano, Yvan Gil, condenó el ataque de Estados Unidos (EE.UU.) como un intento de imponer una guerra colonial a la república.
3 de enero de 2026