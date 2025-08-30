El presidente ucraniano Zelenskyy dials PM Modi







Primer ministro Narendra Modi El sábado transmitió al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy que India apoya todos los esfuerzos para poner fin al conflicto en Ucrania.

En una conversación telefónica iniciada por Zelenskyy, Modi reafirmó la posición firme y consistente de la India para un asentamiento pacífico del conflicto.

La conversación se produjo dos días antes de la reunión de Modi con el presidente ruso Vladimir Putin al margen de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) en esta ciudad china.

«Gracias al presidente Zelenskyy por su llamada telefónica hoy. Intercambiamos puntos de vista sobre el conflicto en curso, su aspecto humanitario y los esfuerzos para restaurar la paz y la estabilidad. India extiende el pleno apoyo a todos los esfuerzos en esta dirección», dijo Modi en `X`.

El primer ministro aterrizó en Tianjin esta noche para asistir al Cumbre SCO.

El presidente Zelenskyy compartió su perspectiva sobre los desarrollos recientes relacionados con Ucrania.

Una lectura india dijo que Modi reafirmó la «posición firme y consistente de la India» para un asentamiento pacífico del conflicto de Ucrania y el apoyo a los esfuerzos dirigidos a la restauración más temprana de la paz.

El primer ministro reiteró el compromiso de la India de extender todo el apoyo posible a este respecto, dijo.

«Los líderes también revisaron el progreso en el India-Ukraine Partnership bilateral y discutió formas de mejorar aún más la cooperación en todas las áreas de interés mutuo «, agregó.

