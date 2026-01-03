





El presidente Donald Trump ordenó el viernes desmantelar un acuerdo de chips de computadora por 2,9 millones de dólares que, según concluyó, amenazaba los intereses de seguridad de Estados Unidos si el propietario actual, HieFo Corp., mantenía el control del tecnología. La orden ejecutiva puso de relieve un acuerdo comercial que llamó poca atención cuando se anunció en mayo de 2024 durante la administración del presidente Joe Biden.

El acuerdo implicó que el especialista aeroespacial y de defensa Emcore Corp. vendiera sus chips de computadora y operaciones de fabricación de obleas a HieFo por 2,92 millones de dólares, un precio que incluía la asunción de alrededor de 1 millón de dólares en obligaciones. Pero Trump exige ahora que HieFo se deshaga de esa tecnología en un plazo de 180 días, citando «evidencia creíble» de que el propietario actual es un ciudadano de la República Popular de Porcelana. HieFo fue fundada por el Dr. Genzao Zhang y Harry Moore. Según un comunicado de prensa que salió a la luz después de que se cerrara el trato, los planes para la tecnología adquirida de Emcore serían supervisados ​​en gran medida por el mismo equipo de empleados en Alhambra, California.

Zhang, que fue vicepresidente de ingeniería en Emcore antes de convertirse en director ejecutivo de HieFo, se comprometió a «continuar la búsqueda de las soluciones más innovadoras y disruptivas» con tecnología diseñada para propósitos que incluirían la inteligencia artificial. HieFo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la orden de Trump. Emcore era una empresa que cotizaba en bolsa en el momento del acuerdo con HieFo, pero el año pasado la firma de inversión Charlesbank Capital Partner la hizo privada.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente