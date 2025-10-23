El presidente Tanjung Sowan va al internado islámico de Lirboyo y se disculpa con Kiai Anwar Manshur

Kediri, VIVA – Propietario de CT Corp. Trans7, Presidente Tanjungvisitó el Internado Islámico (Ponpes) lirboyoCiudad de Kediri, el jueves 23 de octubre de 2025. La visita se produjo tras la polémica de una de las emisiones Expose Uncensored de Trans7 que desató una ola de protestas durante días entre los internados islámicos.

Lea también: Santri viral canta cantos ¿Qué será Indonesia sin Santri cosechando pros y contras, internautas: hay países desarrollados sin Santri?



Lanzamiento VIVA Java OrientalEl hombre conocido familiarmente como CT que vestía una camisa azul de batik llegó a Lirboyo alrededor de las 13.45 WIB, junto con varios funcionarios de Trans Media para visitar al cuidador del internado islámico de Lirboyo. KH Anwar Mansur.

También estuvo presente en la visita el ex Ministro de Educación Nacional Mohammad Nuh.

PBNU Syuriyah Rais.

Lea también: PDIP Dijo: Los internados islámicos han sido transformados y equipados con habilidades empresariales





El propietario de CT Corps, el presidente Tanjung Sowan, al internado islámico de Lirboyo

La llegada de CT y su séquito a Lirboyo fue bien recibida por los administradores del internado islámico de Lirboyo y también por el jefe de policía de la ciudad de Kediri, AKBP Anggi Saputra Ibrahim. El grupo fue invitado a entrar en el Salón de la Fundación del Internado Islámico, donde se celebró el encuentro con la comunidad.

Lea también: Xpose Trans7 cosecha críticas, la productora finalmente se disculpa y cierra por completo



El portavoz del internado islámico de Lirboyo (Ponpes) Kediri, KH Abdul Mu’id Shohib o Gus Muid dijo que el objetivo principal de la visita del presidente Tanjung al internado islámico de Lirboyo era visitar a Kiai Anwar Manshur como el principal cuidador del internado islámico.

«Antes, el señor Presidente Tanjung fue directamente a Kiai Anwar Mansur y se disculpó», dijo.

Anteriormente, el martes 21 de octubre de 2025, el director de operaciones de Trans Media, Latif Harnoko, dijo que estaba previsto que Chairul Tanjung viajara a Lirboyo el jueves 23 de octubre de 2025.

Latif transmitió esto cuando se reunió con representantes de estudiantes y ex alumnos de Lirboyo que se manifestaron en el DPRD de Java Oriental en Surabaya, instando a CT como propietario de Trans7 a ir a Lirboyo y disculparse con Masyayikh Lirboyo.

«Si Dios quiere, el presidente Tanjung vendrá el jueves a las 10.00 horas y espero que esto quede más claro», dijo Latif.



El propietario de CT Corps, el presidente Tanjung Sowan, al internado islámico de Lirboyo

Frente a los manifestantes, Latif se disculpó públicamente ante los kiai y los participantes en la acción por la emisión Expose Uncensored sobre los internados islámicos, que ahora se ha convertido en una polémica. Admitió que la transmisión de Trans7 había herido los sentimientos de los musulmanes.

«Y tal vez se podría decir que es incalculable. Ni siquiera podemos calcular su magnitud, porque está perjudicando a los musulmanes en toda Indonesia», continuó.