Seúl, VIVA – Presidente Lee Jae Myung dijo esa posición Corea del Sur respetar los principios uno Porcelana política o el principio de una sola China respecto de la cuestión de Taiwán permanece sin cambios.

Lee hizo estos comentarios el viernes 2 de enero en una entrevista con CCTV de China, antes de su visita de Estado a China para reunirse con el presidente Xi Jinping la próxima semana.

Tensión entre China y Taiwán están nuevamente en ascenso después de que Beijing realizó ejercicios militares alrededor de la isla autónoma a principios de esta semana, tras el anuncio de Washington de un paquete de armas a gran escala para Taipei.

«Puedo afirmar claramente que yo mismo respeto el principio de ‘una sola China’ y que la paz y la estabilidad son de suma importancia para el noreste de Asia y las cuestiones que lo rodean, incluidas las cuestiones a través del Estrecho», dijo Lee.



El presidente chino, Xi Jinping, se ríe con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

«Con respecto a la cuestión de Taiwán, que es la mayor cuestión pendiente para China, no hay ningún cambio en la posición (de Corea del Sur) de respetar la política de una sola China», añadió.

Además, Lee enfatizó que los principios de política exterior acordados mutuamente por Corea del Sur y China cuando establecieron relaciones diplomáticas en 1992 seguían vigentes y continuaban sirviendo como «directrices centrales» para las relaciones bilaterales entre los dos países.

La visita de cuatro días de Lee a China está programada para comenzar el domingo.

Anteriormente, en una conversación telefónica con el Ministro de Asuntos Exteriores Cho Hyun el miércoles (31/12), el Ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, instó a Seúl a adoptar un enfoque «responsable» ante la historia y adherirse al principio de una sola China en la cuestión de Taiwán.

Durante su visita a China, que estará acompañada por una delegación económica de gran escala, Lee dijo que esperaba discutir formas de ampliar la cooperación económica con China, especialmente en áreas de tecnología avanzada como la inteligencia artificial.

La visita sigue al primer viaje de Xi a Corea del Sur en 11 años, que tuvo lugar al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju hace menos de dos meses, marcando las visitas recíprocas de los líderes en un tiempo relativamente corto.