El presidente sirio al-Sharaa se reúne con Putin en el Kremlin y pide la entrega de Bashar al-Assad

Moscú, VIVA – presidente de siriaAhmed al-Sharaa visitó Moscú el miércoles 15 de octubre de 2025 para conversar con Vladimir Putinmarcando su primera reunión desde la caída de los aliados KremlinBashar al-Assad y su exilio en Rusia.

Sharaa, un ex yihadista, encabezó un levantamiento exitoso contra el régimen de Assad respaldado por Moscú el año pasado, durante el cual sus fuerzas rebeldes fueron atacadas brevemente por aviones de combate rusos antes de que Moscú retirara su apoyo a la familia Assad.

Hablando en el Kremlin como se informó el guardián, El jueves 16 de octubre de 2025, al-Sharaa dijo que su gobierno respetaba todos los acuerdos firmados previamente entre Damasco y Moscú, que indicaban que a Rusia se le permitiría mantener sus bases militares en Siria.

La visita de Sharaa se produce después de que Moscú se viera obligada a posponer una cumbre largamente planeada con líderes árabes, tras una serie de cancelaciones por parte de figuras regionales clave ocupadas en las conversaciones de paz en Gaza.



El presidente sirio Ahmad al-Sharaa

Mientras tanto, Putin en su declaración dijo que Rusia «siempre ha basado sus relaciones con Siria en los intereses del pueblo sirio», añadiendo que las relaciones «siempre han sido amistosas».

Para Sharaa, la visita a Moscú marca un esfuerzo por diversificar sus alianzas y proyectar una imagen más moderada en la construcción del Estado.

En los últimos meses, ha mantenido conversaciones con Donald Trump, así como con varios líderes europeos y del Golfo, para asegurar un alivio significativo de las sanciones y al mismo tiempo mantener estrechos vínculos con Turquía, su principal patrocinador en la región.

Siria también puede ver a Moscú como un contrapeso a Israel, que ha bombardeado repetidamente instalaciones militares sirias durante el año pasado.

Durante su visita a Moscú, se espera que Sharaa solicite formalmente la extradición de Assad para ser juzgado por crímenes contra sirios, según Reuters. Porque se sabe poco sobre la vida de Assad en el exilio desde su caótica salida de Siria en un avión ruso.

periódico alemán el tiempo informó la semana pasada que el ex presidente divide su tiempo entre un apartamento de lujo en Moscú y una villa de campo segura, y pasa la mayor parte del tiempo jugando videojuegos. Según los informes, su esposa, Asma, que nació en Inglaterra, está recibiendo tratamiento contra la leucemia.