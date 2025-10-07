El presidente Seiko Epson Corporation hizo una primera visita a Indonesia e inauguró el Centro de Experiencia PIN

VIVA – Seiko Epson Corporation (SEC) a través del Presidente, así como el Director Representante Global, Junkichi Yoshida, realizó su primera visita comercial a Indonesia desde que se desempeñó como presidente Sec. Esta visita se convirtió en un hito importante para fortalecer el compromiso de Epson en el mercado indonesio que continúa creciendo rápidamente.

Epson acordó cambiar el liderazgo a través de la reunión de la Junta Directiva, que ha sido efectiva desde el 1 de abril de 2025. En la reestructuración, Yasunori Ogawa se desempeñó oficialmente como presidente y director, mientras que Junkichi Yoshida fue nombrado nuevo presidente y CEO de Epson.

Yoshida no es una figura nueva en Epson. Comenzó su carrera en 1988 y ha ocupado varios puestos estratégicos durante más de tres décadas, incluida la División de Soluciones de Impresión del Director de Operaciones. Su larga experiencia en la gestión del negocio principal de Epson hace que las cifras de Yoshida sean importantes para llevar la visión e innovación de la compañía al nivel global.

El momento de la SEC más alta visita de liderazgo se convirtió en la etapa de inauguración ALFILER Experience Center propiedad de PT Pasifik Internusa (PIN), una instalación que se afirma que es el centro de la solución de tecnología de impresión más grande y la sala de exposición en la región del sudeste asiático.

«La visita del presidente Yoshida en Indonesia, que coincidió con la inauguración del Centro de Experiencia PIN, fue la mayor apreciación y la afirmación del fuerte compromiso de Epson con nuestros mercados y socios en el sudeste asiático. Este nuevo centro de soluciones, respaldado por nuestro liderazgo global, será la base para alentar innovaciones y soluciones sostenibles para la industria de Indonesia», dijo Ngee Khiandg, director gerente de Indones.

Como parte de la agenda de visita, Junkichi Yoshida también inauguró el Centro de Experiencia PIN, la solución más grande y el centro de exposición en el sudeste asiático propiedad de PT Pasifik Internusa. Esta instalación está diseñada para presentar una experiencia directa a los clientes, socios comerciales e industrias relacionadas en la exploración de diversas soluciones de tecnología impresa e innovadora Epson, especialmente en el segmento de impresora de gran formato (LFP).

El Centro de Experiencia PIN se estableció como una innovación y un centro de laboratorio de fabricación a pedido que confirma explícitamente que la impresora de gran formato (LFP) es uno de los principales enfoque de la estrategia de Epson Indonesia en el segmento B2B. LFP se posiciona como una clave para apoyar la transformación y aumentar la eficiencia en varios sectores industriales.