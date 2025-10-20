El presidente saluda a la nación en Diwali y pide celebraciones seguras y ecológicas







El presidente Droupadi Murmu prorrogó el lunes Saludos de Diwali a la nación.

Al compartir una publicación X, el presidente Murmu instó a todos a apoyar a los desfavorecidos y necesitados y a celebrar el festival de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.

El presidente Droupadi Murmu escribió: «En la auspiciosa ocasión del Diwali, extiendo mis más sinceros saludos y mis mejores deseos a todos los indios, tanto en la India como en todo el mundo».

En la auspiciosa ocasión de Diwali, extiendo mis más sinceros saludos y mis mejores deseos a todos los indios, tanto en la India como en todo el mundo. pic.twitter.com/SbcMcNjx8R

«Este festival de alegría es también una ocasión para la autorreflexión y la superación personal. Este festival también es una oportunidad para ayudar y apoyar a los desfavorecidos y necesitados, y para llevar alegría a sus vidas. Insto a todos a celebrar Diwali de manera segura, responsable y respetuosa con el medio ambiente. Que este Diwali traiga felicidad, paz y prosperidad a todos». el presidente agregado.

Señaló que el festival simboliza el triunfo del bien sobre el mal y se hizo eco del mensaje de «afecto mutuo y hermandad».

«Diwali, uno de los festivales más populares de la India, se celebra con gran celo y entusiasmo. El festival simboliza el triunfo de la luz sobre la oscuridad, el conocimiento sobre la ignorancia y el bien sobre el mal. Celebrado en todo el país con inmenso fervor, la auspiciosa ocasión del Diwali transmite el mensaje de afecto mutuo y hermandad. En este día, los devotos adoran a la Diosa Lakshmi, la deidad de la riqueza y prosperidad», decía la publicación.

Hoy temprano, el Primer Ministro Narendra Modi expresó sus deseos de Diwali al pueblo de la India.

En una publicación en X, Primer ministro Modi dijo: «Saludos con motivo del Diwali. Que este festival de luces ilumine nuestras vidas con armonía, felicidad y prosperidad. Que el espíritu de positividad prevalezca a nuestro alrededor».

Diwali es un festival de cinco días que comienza en Dhanteras. En Dhanteras, la gente compra joyas o utensilios y adora a Dios. El segundo día se llama Naraka Chaturdashi. También se le llama Chhoti Diwali o Pequeño Diwali.

El tercer día de Diwali es el día principal de las celebraciones. La gente adora al Señor Ganesha y a la Diosa Lakshmi en este día y ofrece oraciones para bendecirlos con riqueza y prosperidad.

El cuarto día de Diwali está dedicado a Puja de Govardhana. El quinto día se llama Bhai Dooj. En este día, las hermanas rezan para que sus hermanos tengan una vida larga y feliz realizando la ceremonia Tika, y los hermanos dan regalos a sus hermanas.









