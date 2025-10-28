





presidente ruso Vladímir Putin ha firmado una ley que pone fin al ya extinto acuerdo de eliminación de plutonio con Estados Unidos, cuyo objetivo era limitar la producción de material apto para armas nucleares, informó RT.

la cámara baja de El Parlamento aprobó el proyecto de ley a principios de este mes, mientras que el Consejo de la Federación, la cámara alta, dio su aprobación el miércoles pasado. La legislación entró en vigor el lunes tras la aprobación de Putin.

El acuerdo, firmado en septiembre de 2000, exigía que Rusia y Estados Unidos se deshicieran de 34 toneladas de plutonio apto para armas que ya no era necesario para fines militares.

Moscú había suspendido el acuerdo en octubre de 2016, citando «acciones hostiles» por parte de Estados Unidos, incluida la imposición de sanciones y la creciente influencia de la OTAN cerca de sus fronteras orientales, informó RT.

Este acontecimiento se produce después de que Rusia probara con éxito un misil de crucero Burevestnik de propulsión nuclear. Putin, en su discurso ante la Asamblea Federal (el parlamento bicameral de Rusia), afirmó que Moscú había desarrollado una unidad de energía nuclear de pequeño tamaño que podría usarse en un misil de crucero para ampliar su alcance prácticamente indefinidamente. Según Putin, se trataría de un misil de vuelo bajo con una trayectoria impredecible, informó TASS.

Putin fue citado diciendo que el misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik no tiene análogos en el mundo. Dijo que Moscú había probado con éxito el arma y que trabajaría para desplegarla. Los funcionarios rusos afirman que permaneció en el aire durante unas 15 horas y recorrió unos 14.000 kilómetros (8.700 millas).

Esto se suma al presidente de EE.UU. Donald Trump «frustraciones» por el lento progreso que se está logrando en un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Recientemente, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a las compañías petroleras rusas, calificándolas de medida «apropiada y necesaria» para poner fin a la Guerra Rusia-Ucrania.

«El presidente (Donald Trump) siempre ha sostenido que implementaría sanciones a Rusia cuando lo considerara apropiado y necesario. Y ayer fue ese día. El presidente también ha expresado durante mucho tiempo su frustración con Vladimir Putin (presidente ruso) y ambos lados de esta guerra (Rusia-Ucrania)», dijo Leavitt durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca», dijo el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

