





Presidente ruso Vladimir Putin Es probable que visite India, dijeron las fuentes el jueves, informaron el PTI.

Dijeron que la NSA Ajit Doval ha dicho que durante sus reuniones en Moscú, eso se están resolviendo las fechas de la visita de Putin a la India.

La NSA no ha indicado una fecha o hora específica en sus compromisos, dijeron el jueves.

«La NSA Doval, durante su visita a Moscú, ha dicho que las fechas para la visita del presidente Putin a la India se están resolviendo», dijo una fuente, según el PTI.

El tiempo de fin de agosto que se informa en algunos medios es incorrecto, dijeron las fuentes

Ajit Doval mantuvo conversaciones con el Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergey Shoigu, y otros altos funcionarios que se centraron en la cooperación bilateral de energía y defensa, así como en la visita de Putin a la India, según el PTI.

Primer Ministro Narendra Modi Había viajado a Rusia dos veces el año pasado para una cumbre anual con Putin y asistir a la cumbre de BRICS en Kazan.

El presidente ruso está visitando India para la cumbre anual este año.

La visita de Doval a Rusia se produce en medio de cierta tensión en los lazos entre India y Estados Unidos sobre la continua adquisición de Nueva Delhi del petróleo crudo ruso, a pesar de las sanciones occidentales contra Moscú.

Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió el miércoles una orden ejecutiva que abofeteando un arancel adicional del 25 por ciento sobre los bienes indios como sanción por la compra continua de Nueva Delhi de Petróleo ruso.

Las tareas adicionales aumentaron la tarifa general sobre India al 50 por ciento.

Defender su compra de petróleo crudo ruso, India ha mantenido que su adquisición de energía está impulsada por el interés nacional y la dinámica del mercado.

Las personas familiarizadas con la visita de Ajit Doval a Moscú dijeron que la energía bilateral y los lazos de defensa, así como las sanciones occidentales contra el petróleo crudo ruso figuran en sus conversaciones con funcionarios rusos.

Rusia se ha convertido en el principal proveedor de energía de la India desde que Occidente abofeteó a su petróleo crudo después de la invasión de Ucrania.

También se esperaba que la NSA presionara a Moscú para garantizar la entrega temprana de los dos regimientos restantes de los sistemas de defensa aérea S-400 a la India. Los sistemas S-400 habían jugado un papel crucial durante Operación Sindoor.

India firmó un acuerdo de USD 5.43 mil millones con Rusia en 2018 para cinco escuadrones del sistema de misiles Triumf S-400, una plataforma de defensa aérea de última generación capaz de involucrar múltiples amenazas aéreas en largos rangos.

Ya se han entregado tres escuadrones.

