El presidente ruso, Putin, visitará la India a principios de diciembre







Presidente ruso Vladimir Putin Se espera que visite India alrededor del 5 de diciembre para celebrar conversaciones anuales de la cumbre con el primer ministro Narendra Modi que se espera que produzcan resultados significativos para solidificar aún más los lazos estratégicos bilaterales, dijeron las personas familiarizadas con el asunto el miércoles.

Si bien los preparativos están en marcha para la visita de alto perfil, aún no está claro si el presidente ruso vendrá para un viaje de un día o si estará en la India durante dos días.

Antes del viaje de Putin, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, viajará a la India el próximo mes para finalizar los detalles más finos de la visita presidencial.

El presidente ruso había visitado por última vez a Nueva Delhi en 2021. También se espera que las dos partes celebren una reunión bajo el marco de la Comisión Intergubernamental India-Rusia sobre la cooperación técnica militar y militar (Irigc-M & MTC) antes del viaje de Putin, dijo la gente citada anteriormente.

En la cumbre anual de la India-Rusia, se espera que Modi y Putin deliberen para expandir aún más la «asociación estratégica especial y privilegiada» entre los dos países. Todavía no hay una palabra oficial sobre las fechas para el viaje de Putin.

El enfoque de las conversaciones podría ser profundizar la cooperación en áreas de defensa y seguridad, comercio y energía, dijo una de las personas citadas anteriormente.

India y Rusia tienen un mecanismo bajo el cual el primer ministro de la India y el presidente ruso celebran una reunión de la cumbre anualmente para revisar toda la gama de lazos. Hasta ahora, 22 reuniones anuales de la cumbre se han llevado a cabo alternativamente en India y Rusia.

En julio del año pasado Maneras de PM Viajó a Moscú para la cumbre anual. Rusia ha sido un socio probado en el tiempo para la India, y el país ha sido un pilar clave de la política exterior de Nueva Delhi.

Se supo que India también puede buscar obtener lotes adicionales de sistemas de misiles de defensa aérea S-400 de Rusia después de que las armas jugaron un papel importante durante la Operación Sindoor.

En octubre de 2018, India había firmado un acuerdo de USD 5 mil millones con Rusia para comprar cinco unidades de los sistemas de misiles de defensa aérea S-400, a pesar de una advertencia de la administración Trump de que seguir adelante con el contrato puede invitar a las sanciones estadounidenses.

Rusia ya suministró tres de los cinco regimientos S-400 que India ordenó, y los dos restantes se espera que se entreguen en 2026. El programa de entrega se retrasó debido a la guerra en curso de Rusia con Ucrania.

Hace un mes, el primer ministro Modi y el presidente Putin mantuvieron conversaciones sobre los márgenes de la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) en la ciudad china de Tianjin.

En las conversaciones, las dos partes prometieron fortalecer sus lazos estratégicos. La reunión de Modi-Putin tuvo lugar días después de que Estados Unidos duplicó los aranceles sobre los bienes indios a un enorme 50 por ciento, incluido un deber adicional del 25 por ciento para la compra de la India del petróleo crudo ruso.

Defender su compra de petróleo crudo ruso, India ha mantenido que su adquisición de energía está impulsada por el interés nacional y la dinámica del mercado.

En sus comentarios de apertura televisados ​​en la reunión, Modi le dijo al presidente ruso que 140 millones de indios esperan ansiosamente para darle la bienvenida a la India en diciembre.

«Este es un reflejo de la profundidad y el alcance de nuestra asociación estratégica especial y privilegiada. India y Rusia siempre han permanecido en el hombro incluso en las situaciones más difíciles», dijo.

El primer ministro dijo que cerca cooperación Entre los dos países es importante no solo para la gente de ambos países sino también para la paz global, la estabilidad y la prosperidad.

En sus próximas charlas de la cumbre, también se espera que los dos líderes deliberen en el conflicto de Ucrania.





Fuente