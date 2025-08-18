El presidente ruso Putin diala el primer ministro Modi; lo informa en la cumbre de Alaska







El presidente ruso, Vladimir Putin, informó el lunes al primer ministro Narendra Modi en sus conversaciones de cumbre con Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Al finalizar la guerra en Ucrania.

Putin habló con Modi por teléfono, tres días después de la cumbre de alto perfil en Alaska que terminó sin un acuerdo de alto el fuego.

Después de la conversación telefónica, Modi dijo que India ha pedido constantemente una resolución pacífica del conflicto de Ucrania y apoya todos los esfuerzos a este respecto.

«Gracias a mi amigo, Presidente Putin, Para su llamada telefónica y para compartir ideas sobre su reciente reunión con el presidente Trump en Alaska «, dijo el primer ministro en un puesto de redes sociales.

«India ha pedido constantemente una resolución pacífica del Ucrania conflicto y apoya todos los esfuerzos a este respecto. Espero con ansias nuestros continuos intercambios en los próximos días «, dijo.

