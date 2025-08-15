El presidente Prabowo se dirige a la economía en 2026 a crecer un 5,4%

Viernes 15 de agosto de 2025 – 18:10 Wib
Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto se dirige al crecimiento economía Indonesia en 2026 puede penetrar 5.4 por ciento o más. Enfatizó que esto podría lograrse a través de la gerencia fiscal saludable y mejorando el bienestar de las personas.
PRABOWO reveló esto en la entrega del proyecto de ley. Apbn 2026 y nota financiera en Senayan, Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.
Inicialmente, el Jefe de Estado destacó la creación de empleo, el aumento de la inversión y la innovación de financiamiento no tenían que depender completamente del presupuesto estatal.
«Continuamos fomentando los subsidios energéticos y la asistencia social para que sean más dirigidos, basados en datos socioeconómicos nacionales.
Según él, la sostenibilidad fiscal a mediano plazo es la base de la estabilidad económica y el bienestar de las personas. De esa manera, continuó, el gobierno alentará el esquema de financiamiento creativo al involucrar roles y entre y privado como una fuerza impulsora económica.
Prabowo también enfatizó la importancia de la eficiencia del gasto estatal. Porque, según él, el dinero público siempre debe usarse lo más bien posible.
«Cada rupia que tenemos que proteger el dinero público, no ir a jugar con dinero público. El gasto estatal debe proporcionar beneficios concretos, crear empleos, fortalecer el poder adquisitivo y mejorar los servicios públicos», dijo.
Prabowo alienta al presupuesto estatal a ser proporcional y centrado en las necesidades básicas de las personas, los mejores servicios públicos, actividades económicas de alto valor y aquellos que brindan beneficios comerciales. Se optimizará el rol y entre la participación privada y privada, incluidos los socios globales.
