El presidente Prabowo se dirige a la economía en 2026 a crecer un 5,4%

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto se dirige al crecimiento economía Indonesia en 2026 puede penetrar 5.4 por ciento o más. Enfatizó que esto podría lograrse a través de la gerencia fiscal saludable y mejorando el bienestar de las personas.

Leer también: El JCI cerró después de tener la oportunidad de superar 8,000



PRABOWO reveló esto en la entrega del proyecto de ley. Apbn 2026 y nota financiera en Senayan, Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

Inicialmente, el Jefe de Estado destacó la creación de empleo, el aumento de la inversión y la innovación de financiamiento no tenían que depender completamente del presupuesto estatal.

Leer también: El presidente Prabowo asignó un presupuesto de RP244 billones para la salud





Prabowo-Gibrán asistir a la sesión anual del MPR/DPR

«Continuamos fomentando los subsidios energéticos y la asistencia social para que sean más dirigidos, basados en datos socioeconómicos nacionales.

Leer también: Prabowo prepara un presupuesto para maestros y profesores RP178.7 T



Según él, la sostenibilidad fiscal a mediano plazo es la base de la estabilidad económica y el bienestar de las personas. De esa manera, continuó, el gobierno alentará el esquema de financiamiento creativo al involucrar roles y entre y privado como una fuerza impulsora económica.

Prabowo también enfatizó la importancia de la eficiencia del gasto estatal. Porque, según él, el dinero público siempre debe usarse lo más bien posible.



Ilustración del crecimiento económico

«Cada rupia que tenemos que proteger el dinero público, no ir a jugar con dinero público. El gasto estatal debe proporcionar beneficios concretos, crear empleos, fortalecer el poder adquisitivo y mejorar los servicios públicos», dijo.

Prabowo alienta al presupuesto estatal a ser proporcional y centrado en las necesidades básicas de las personas, los mejores servicios públicos, actividades económicas de alto valor y aquellos que brindan beneficios comerciales. Se optimizará el rol y entre la participación privada y privada, incluidos los socios globales.