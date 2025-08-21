El presidente Prabowo recuerda repetidamente a los miembros del gabinete de corrupción

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) Prasetyo hadi Re -confirmar el mensaje del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Relacionado con la erradicación corrupción.

Prabowo dijo que Prasetyo ordenó a todo su personal que trabajara duro y mantuviera su entusiasmo al erradicar la corrupción.

Praseteto transmitió esto para responder al Viceministro de Manpower (Viceministro) Immanuel Ebenezer o Noel Ebenezer, que está aislado Operación de captura (Allí) KPK.

«Muchas veces ha sido transmitido por el Presidente que uno de los programas o una de las principales intenciones de nosotros, todos nosotros, es trabajar duro para erradicar la corrupción», dijo Praseteto a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

«Muchas veces también ha dicho que a todos, especialmente a los miembros del gabinete, continúan manteniendo el espíritu de erradicar la corrupción en la realización de sus tareas diarias», continuó.

Además, Prasetyo mencionó los eventos que atraparon a Noel para convertirse en una gran alarma y tarea para el gobierno. Si se clasifica como una enfermedad, dijo que la corrupción ha entrado en la etapa 4.

«Esto demuestra que esta corrupción está en la categoría de que esta enfermedad es la etapa 4, una etapa avanzada», concluyó Prasetyo.