El presidente Prabowo quiere formar el equipo de la Comisión Nacional de Reforma de la Policía

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto se formará comisión para evaluar y reformar Polri. La formación fue como una forma de responder a las aspiraciones transmitidas por el Movimiento Nacional de Conciencia (GNB) que consiste en una serie de figuras nacionales y cruzadas.

«Entregado por el movimiento de conciencia de la nación la necesidad de evaluación y Reforma La policía que también es bienvenida por el presidente pronto formará una comisión de equipo o reforma policial «, dijo el ex presidente de la Alianza de Iglesias en Indonesia (PGI) Gomar Gultom, citado el viernes 12 de septiembre de 2025.



Prabowo aceptó la figura del movimiento de conciencia de la nación en el Palacio de Merdeka Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Mientras tanto, el Ministro de Religión Nasaruddin Umar dijo que Prabowo ya había dado este paso. De hecho, antes de ser preguntado directamente por GNB.

«Así que el término anterior era un tit para Tat Huh. Lo que fue formulado por amigos era precisamente lo que el presidente iba a hacer, especialmente con respecto al problema de la reforma en el campo de la policía», dijo Nasaruddin.

Luego, también se dijo que Prabowo aprobó la formación de una comisión investigación Independiente para investigar los disturbios de demostración del 25 al 30 de agosto de 2025.

Porque, la manifestación el 28 de agosto de 2025 fue coloreada por la destrucción de las instalaciones públicas, saqueando, para reclamar la vida de un taxista de motocicletas en línea, affan Kurniawan, que fue atropellado por un vehículo táctico (Rantis) Barracuda, propiedad de la brigada móvil de la policía nacional.

Miembro de GNB, Lukman Hakim Saifuddin, dijo que la formación de un equipo de investigación independiente debe hacerse para no causar calumnias a la sociedad civil, incluidos activistas y estudiantes que realizaron manifestaciones.



«Quiero transmitir aquí que una de las demandas de la sociedad civil que también es nuestras aspiraciones del GNB es la necesidad de una comisión de investigación independiente relacionada con el incidente de August Prahara hace algún tiempo, lo que causó el número de muertes, las víctimas de la violencia, las lesiones, y así sucesivamente. El Presidente aprobó la formación y luego el Palacio sería el Palacio que enviará cómo el Formato», concluyó.