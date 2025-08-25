El presidente Prabowo no se piensa en darle amnistía a Immanuel Ebenezer

Yakarta, Viva – Ministro de Derecho (Menkum), Supratman andi agtas habló sobre el ex viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer o Noel que espera obtener amnistía del presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

Se sabe que Noel fue nombrado por el KPK como sospechoso en el caso de extorsión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

Relacionado con esto, Supratman enfatizó que hasta ahora no se ha pensado que el presidente Prabowo le diera amnistía a Noel.

«Hasta el día de hoy, no ha habido pensamientos ni en el Presidente ni en el Ministerio de Derecho, no ha habido relacionados con esto (dando amnistía)», dijo Supratman a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, lunes a agosto de 2525.

Hasta ahora, Supratman continuó, tampoco ha habido discusión sobre la entrega de la amnistía de Noel.

«Hasta el día de hoy, el presidente y también en el Ministerio de Derecho nunca se han discutido sobre esto», dijo.

Anteriormente informado, el viceministro de mano de obra (Wamenaker) Immanuel Ebenezer fue nombrado oficialmente sospechoso por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) en un caso de presunta extorsión relacionada con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) en el Ministerio de Manpower (Kemnaker)

Según los resultados de la investigación, se dijo que Noel, su apodo, recibió un flujo de fondos de RP3 mil millones. A pesar del estado de un sospechoso, Noel realmente expresó una sorprendente esperanza. Espera obtener amnistía del presidente Prabowo Subianto.

«Espero que reciba la amnistía del presidente Prabowo», dijo Noel desde el auto de detención, el viernes 22 de agosto de 2025.

No solo eso, Noel también transmitió una disculpa a varias partes y negó la extorsión.

«Realmente quiero que me disculpe por el presidente, Pak Prabowo. En segundo lugar, me disculpo con mi esposa e hijos. Tercero, me disculpo con el pueblo indonesio», dijo en el edificio de KPK.

«Mi caso no es un caso de extorsión, por lo que la narración exterior no se convierte en una narrativa sucia y mis amigos que están junto a mí es un menor caso de extorsión», continuó.