El presidente Prabowo liberó la partida de retiros de los miembros indonesios de Kadin

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Libere la partida de los miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (Kadin) para seguir retiro En Magelang, Java Central del 8 al 10 de agosto de 2025.

Leer también: Anindya Bakrie es optimista de que el retiro de Kadin 2025 Retret produjo un empresario guerrero militante



Antes de liberar la partida, Prabowo primero dio dirección a los miembros Kadin Indonesia En su residencia en Hambalang, Bogor, West Java.

Un total de 230 miembros de toda Indonesia asistieron a la dirección. Fueron dirigidos directamente por el presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.

Leer también: Antes de Kadin 2025 Retreat, Anindya Bakrie: los empresarios deben desarrollar información nacional



«Por invitación del presidente del Kadin, el presidente Prabowo dio dirección y liberó la partida de los participantes en retiro», dijo el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya En su declaración, viernes 8 de agosto de 2025.

Seskab Teddy Explicar el retiro para los miembros de Kadin indonesios se mantuvo para formar disciplina y agregar información sobre los participantes en varios campos.

Leer también: 3 Cuatro generales de estrellas de candidatos fuertes para el Comandante Diputado TNI, ¿quién elegirá Prabowo?





El presidente indonesio, Prabowo Subianto, lanzó la partida de retirarse a los miembros de Kadin Foto : Cahyo – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«El retiro se realizó para formar disciplina, nacionalismo, perseverancia, conocimiento y visión nacional para los participantes que eran líderes y titulares de negocios industriales privados involucrados en varios campos», dijo.

También se espera que esta actividad sea un impulso para fortalecer un compromiso entre el gobierno y los actores comerciales de trabajar juntos en el desarrollo económico nacional, especialmente en medio de los desafíos globales.

También estaban presentes en el caso del Ministro de Estado, Praseteto Hadi, el Ministro de Recursos Energéticos y Minerales, Bahlil Lahadalia, el Ministro de Inversión y Downstream/Head of BKPM Rosan Roeslani y el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya.