El presidente Prabowo invita a la nación a no olvidar los servicios de los héroes al dirigir la ceremonia en TMP Kalibata

VIVA – Una atmósfera de silencio envolvió el Cementerio Héroe (TMP) Kalibata, Yakarta, el domingo 9 de noviembre de 2026 por la noche. Exactamente a las 23.50 WIB, el Presidente Prabowo Subianto encabezó directamente la Ceremonia de Peregrinación Nacional y Sagrada Reflexión para conmemorar dia del heroe 2025.

El presidente llegó al lugar alrededor de las 23.45 horas, acompañado por el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka y varios ministros y altos funcionarios estatales. Se pararon frente al Monumento Garuda Pancasila, donde tuvo lugar la procesión ceremonial.

Luego, el presidente Prabowo subió las escaleras hasta el recinto del monumento y depositó una corona de flores como forma de respeto a los héroes. En la corona está escrita la frase «Mi héroe, mi ejemplo, sigue adelante para continuar la lucha», que es el tema del Día de los Héroes 2025.

A continuación, el Presidente encabezó un momento de silencio para conmemorar los servicios de los héroes caídos. Antes de comenzar, Prabowo dio el mensaje de que el pueblo indonesio nunca debe olvidar la historia de su lucha.

«Nunca olvidemos su servicio y heroísmo. Comience un momento de silencio», dijo el Presidente.

La atmósfera en TMP Kalibata Se hace en silencio y con mínima luz. La canción «Menheningakan Cipta» de Truno Prawit acompañó el momento, contribuyendo a la atmósfera emotiva y solemne.

A la ceremonia, que duró hasta las 23.56 WIB, asistieron varios funcionarios estatales, como el comandante del TNI, general Agus Subiyanto, el jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, y jefes de estado mayor de tres unidades del TNI. Todos vestían trajes negros, solideos y corbatas azules, al igual que el presidente y el vicepresidente.

Juntos presentan sus últimos respetos a los héroes que se sacrificaron por la independencia de Indonesia. (Hormiga)