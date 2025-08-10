El presidente Prabowo inauguró al general Tandyo Budi para convertirse en comandante adjunto del TNI

Bandung, Viva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, inauguró oficialmente Comandante Adjunto del TNI General Tandyo Budi Revita. La inauguración del comandante adjunto del general Tni Tandyo Budi Revita se llevó a cabo en una ceremonia por el título de honor operativo y militar en el Suparlan Pusdiklatpassus Field, Batujar, Bandung, Java Occidental, domingo 10 de agosto de 2025.

A la ceremonia asistieron el presidente Prabowo y el vicepresidente indonesio Gibran Rakabuming Raka.

«La inauguración del comandante adjunto del TNI al general Tni Tandyo Budi, graduado de la Academia Militar de 1991», dijo el anuncio en el evento.

Prabowo en el campo, Suparlan Pusdiklatpassus, Batujar, Bandung

La inauguración continuó con la incrustación directa del signo estrella del presidente Prabowo al general Tandyo.

La posición del comandante adjunto del TNI fue ocupada por última vez por el general TNI (Ret.) Fachrul Razi el 26 de octubre de 1999 al 20 de septiembre de 2000.

Sin embargo, el 4to Presidente de la República de Indonesia Abdurrahman Wahid Gus Dur fue eliminado por el 4to Presidente de la República de Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur y revivió el 7º Presidente de Indonesia Joko Widodo (Jokowi) a través de la revisión de la regulación presidencial (perpresa).

Antes de ser nombrado comandante adjunto del TNI, el general Tandyo ocupó el cargo de subdirector de gabinete del Ejército (Wakasad) con el rango de teniente general.

La tarea del comandante adjunto del TNI es coordinar el fomento del poder de Tri Matra, Sea and Air Matra para realizar la interoperabilidad. Esta posición está directamente bajo el comandante TNI y también es responsable ante el presidente.