El presidente Prabowo fue a Bali para revisar el trabajo de su personal, preguntando todos los movimientos rápidamente

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Revisar el área afectada inundación De Bali El sábado 13 de septiembre de 2025. La visita fue al mismo tiempo para verificar el trabajo directamente desde los niveles del gobierno central y regional para tratar el impacto de las inundaciones.

Esto fue transmitido directamente por el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

En el área alrededor del mercado de Badung, la ciudad de Denpasar, el presidente Prabowo fue acompañado Seskab Teddy a lo largo del área de asentamiento y puestos dañados por las inundaciones.

El presidente Prabowo inmediatamente instruyó a su personal, incluido el gobernador de Bali I Wayan Koster y el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) Suharyanto, para prestar atención a las condiciones de los residentes afectados y reparar sus casas y puestos que estaban dañados.

«El gobierno continúa avanzando rápidamente en el manejo de desastres de inundaciones que golpean varias regiones en Bali. En esta ocasión, el presidente también confirmó nuevamente lo que se había instruido en las filas de BNPB, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Sociales y otras agencias relacionadas habían estado ejecutando precisamente y rápidamente», dijo Seskab Teddy cuando se contactaron en Jakarta, citada por parte de las agencias relacionadas. EntreDomingo 14 de septiembre de 2025.

Algunas áreas afectadas por las inundaciones verificadas por el presidente Prabowo que cubren el área del mercado de Badung-Kumbasari, luego el área de asentamiento alrededor del mercado de Badung, incluida la frontera de Tukad Badung.

El presidente también escuchó de primera mano las quejas de los residentes, incluidos las entregadas por un residente de Denpasar, Ni Nengah Manis, y el presidente prometió que el gobierno ayudaría a reparar su casa dañada.

Las inundaciones sumergieron algunas áreas residenciales y centros económicos en varias ciudades y distritos de Bali el martes 9 de septiembre de 2025 y el miércoles 10 de septiembre de 2025, lo que provocó que cientos de edificios se dañen y docenas de personas murieron. Como resultado de las inundaciones, cientos de personas también se vieron obligadas a evacuar porque sus casas estaban sumergidas y algunas estaban gravemente dañadas.

El gobernador de Bali, Wayan Koster, dijo a los periodistas en Denpasar el sábado que los últimos datos sobre el impacto de las inundaciones fueron de 17 personas murieron. De las 17 personas, 11 viven en Denpasar, una persona en Badung Regency, dos personas en Jembrana Regency y tres en la regencia de Gianyar.

Luego, Koster continuó que todavía había dos residentes de Denpasar y dos residentes de Badung que estaban desaparecidos y todavía estaban en la búsqueda del equipo SAR.

En la misma ocasión, Koster también mencionó que la situación en Bali era segura y propicia, considerando que la inundación había retrocedido en todas las áreas afectadas.

Las filas del gobierno provincial junto con las instituciones tanto del gobierno regional como del gobierno central juntos se centran en las medidas de recuperación. (Hormiga)