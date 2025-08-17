El presidente Prabowo está orgulloso del 80 aniversario de la República de Indonesia sin problemas: ¡Ceremonia ordenada!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto afirmó estar muy orgulloso y agradeció a todos los comandantes, participantes ceremonia hasta Paskibraka quien trabaja en aumentos y disminuciones bandera roja y blanca80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025.

Leer también: El coronel PNB Sonar Adi Wibowo se convierte en comandante de la ceremonia de reducción de la bandera roja y blanca



El jefe del país agradeció y expresó su orgulloso sentido. Evalúa la ceremonia en orden.



Comandante de la compañía de reducción de bandera roja y blanca, Inf Xandy Dharwika Hutagaol Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Leer también: SBY Felicitaciones a probar Sutrisno para Prabowo en el 80 aniversario



«Quiero agradecerme mi agradecimiento a todos los participantes de la ceremonia de la mañana a la noche de hoy, llevas a cabo una ceremonia ordenada con entusiasmo, estoy orgulloso de todos ustedes. Gracias», dijo Prabowo.

Para obtener información, en el aumento de la bandera, el equipo de Paskibraka de servicio llamado Indonesia es soberano. Mientras tanto, la tarea de bajar la bandera roja roja y blanca llamada Indonesia United.

Leer también: Bakrie Business Group tiene el 80 aniversario de la República de Indonesia, Anindya enfatiza esto



El número total de miembros de Paskibraka fue de 76 personas. Se dividen en dos equipos. Cada equipo consta de 38 personas. Los miembros de Paskibraka son estudiantes de secundaria de 38 provincias.

Prabowo también lee el texto Proclamación La independencia de la República de Indonesia al dirigir la ceremonia de conmemoración por los segundos de la Proclamación en el Palacio Merdeka, Yakarta, el domingo por la mañana.



Comandante de la ceremonia de reducción de la bandera roja y blanca, Coronel Pnb Sonar Adi Wibowo Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

El presidente Prabowo, quien por primera vez actuó como inspector de ceremonia, dirigió la procesión de la ceremonia con un Beskap completo con tela en la cintura.

«Nosotros, el pueblo indonesio, declaramos la independencia indonesia. Los asuntos con respecto a la transferencia de poder y otros se llevan a cabo cuidadosamente y en el menor tiempo posible», dijo el contenido del texto de la Proclamación de la Independencia de la República de Indonesia, leída por el presidente PRABOWO.