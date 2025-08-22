El presidente Prabowo discurso en la Asamblea General de la ONU

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Programado para asistir a la 80a Sesión General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, en septiembre de 2025. Prabowo hará un discurso en el evento.

La noticia fue revelada directamente por el jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial, la Oficina de Comunicación Presidencial o PCO, Hasan Nasbi.

«La información que hemos obtenido, hasta ahora está programada discurso El 23 (septiembre) «, dijo Hasan a los periodistas el viernes 22 de agosto de 2025.

Hasan dijo que el presidente Prabowo pronunciaría un discurso después de que la presidenta brasileña Lula Da Silva y el presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump.

«Programado para el tercer discurso, después del presidente brasileño y el presidente de los Estados Unidos», explicó.

Anteriormente informó, el orador del parlamento indonesio Puan Maharani habló sobre las críticas transmitidas por el ex gobernador de Yakarta Anies Baswedan sobre el jefe de Indonesia que a menudo estaba ausente en foros internacionales, incluidas las Naciones Unidas.

Puan considera que las críticas serán transmitidas por Anies para ver el liderazgo en el período pasado. Mientras que en este período, Puan cree que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, será más activo en foros internacionales.

«Por supuesto, espero que el presidente Prabowo, que Dios quiera, por supuesto que estará presente en foros internacionales como las Naciones Unidas», dijo Puan a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes de 1525.