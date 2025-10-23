El presidente Prabowo decide que se enseñará portugués en las escuelas

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto instruyó el idioma. portugués Ingresa el material de estudio en escuela-escuela. Así lo transmitió Prabowo al recibir la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio Merdeka, el jueves 23 de octubre de 2025.

«Como prueba de que consideramos muy importante a Brasil, que el portugués será uno de los idiomas prioritarios de la disciplina educación Indonesia», afirmó Prabowo.

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria formularán material sobre las lecciones de lengua portuguesa. Las clases de portugués se consideran importantes como forma de fortalecer las relaciones diplomáticas de Indonesia con Brasil, que utiliza este idioma oficial.

«Daremos instrucciones al Ministro de Educación Superior y al Ministro de Educación Básica de Indonesia para que comiencen a enseñar portugués en nuestras escuelas. Esto es una prueba de que la relación entre Brasil e Indonesia es muy grande», dijo Prabowo.

Anteriormente, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quería renovar y fortalecer la cooperación con Indonesia en diversos campos, que existe desde hace 17 años.

El presidente Lula transmitió esto durante una reunión individual con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka, Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

Reunión bilateral del presidente Prabowo con el presidente brasileño Lula Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Me gustaría transmitir que es con gran alegría que regreso a Indonesia después de 17 años. En 2008, establecimos una asociación estratégica, y desde entonces la relación entre los dos país está evolucionando muy positivamente», afirmó el Presidente Lula.

Lula dijo que las relaciones entre los dos países han ido en una dirección positiva, pero no han optimizado plenamente el gran potencial que tienen ambas naciones.

«Representamos a casi 500 millones de personas, alrededor de 280 millones de Indonesia y 210 millones de Brasil. Ambos son países con fuertes economías en desarrollo», afirmó.

Lula destacó la importancia de una cooperación más estrecha en diversos campos, desde el político, el económico, el social y el científico.

También alentó una mayor colaboración en nuevos sectores como la inteligencia artificial, los centros de datos y las relaciones interuniversitarias.

«Vengo con grandes esperanzas de renovar nuestra asociación estratégica, así como de explorar nuevos acuerdos, no sólo en el campo del comercio bilateral, sino también inversiones en nuevos sectores como la inteligencia artificial y los centros de datos para profundizar la colaboración en la innovación científica y tecnológica», dijo Lula.