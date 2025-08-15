El presidente Prabowo asignó un presupuesto de RP244 billones para la salud

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subanto asignado presupuesto salud que equivale a RP244 billones en 2026 para expandir el acceso a servicios de salud de calidad, especialmente para los pobres y vulnerables.

«Presentamos una salud de calidad justa y equitativa, los servicios de salud son el derecho de cada ciudadano», dijo Prabowo en su discurso en la sesión plenaria del Parlamento Indonesio 2025, en Senayan, Central Yakarta, viernes de 1525.

Ilustración del mundo de la salud

Afirmó que el presupuesto de salud del próximo año se centrará para fortalecer la efectividad y ampliar el acceso a los servicios de seguro de salud a través del Programa Nacional de Seguro de Salud (JKN).

Estos fondos también se utilizarán para aliviar la carga de la comunidad, revitalizar los hospitales, acelerar el retraso en el retraso, proporcionar asistencia nutricional para niños pequeños y mujeres embarazadas, controlar enfermedades infecciosas y reducir casos de tuberculosis.

«Por lo tanto, podemos evitar que las enfermedades se vuelvan más graves y le ahorren dinero enorme al gobierno», dijo.

El presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran junto con el liderazgo de DPR, MPR y DPD RI

Consideró que todos los centros de salud mejorará, mientras que los pobres y vulnerables a los servicios de salud de calidad garantizados.

«Cada año, el gobierno tiene el costo del seguro de salud para 96.8 millones de personas en los pobres y vulnerables», dijo.