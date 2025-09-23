El presidente palestino, Mahmoud Abbas, será el título de elección después de que termine la guerra en Gaza

Nueva York, Viva – Presidente Palestina Mahmoud Abbas El lunes confirmó su compromiso de celebrar una elección presidencial y parlamentaria dentro de un año después del final de la Guerra Israelí contra Gaza.

Hablando a través de un video en una conferencia internacional sobre Palestina en Nueva York, que se celebró la noche de la Asamblea General de la ONU esta semana, Abbas dijo que el pueblo palestino quería «un país basado en el pluralismo y una transferencia pacífica de poder».

Presidente palestino Mahmoud Abbas Foto : Alaa Badarneh/Pool a través de Reuters/WSJ/CFO (Reuters/Pool/Pool)

El presidente palestino también instó a los países que no han reconocido al estado palestino a hacerlo.

Abbas es uno de los 80 funcionarios palestinos cuya visa fue revocada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para que no pueda asistir directamente al evento de la ONU de esta semana en Nueva York.

Mientras tanto, en un paso muy esperado, el lunes por la mañana, el presidente francés Emmanuel Macron transmitió esto en la misma conferencia: «Dije que hoy Francia reconoce al estado palestino».

Además de Francia, el mismo día, Australia, Canadá y Portugal también anunciaron oficialmente su reconocimiento del estado palestino. (Hormiga)

